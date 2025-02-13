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107 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

107 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 29322 перегляди

За добу відбулося 107 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському напрямку - 35 атак. На Курщині українські війська відбили 20 атак противника, знищивши значну кількість техніки та живої сили.

На даний час на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор атакував 35 разів, на Курщині вдалось відбити 20 атак противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні держава-терорист завдала 1 ракетного(1 ракета), 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове. Українські підрозділи відбили всі атаки. Загарбник завдав авіаударів КАБами по Моначинівці та Кіндрашівці.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська п’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі, успіху не досягли.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагається просунутися вперед в районі Часового Яру. На даний час продовжується два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 15 ворожих атак в районах Торецька, Кримського та Щербинівки, десять атак вже відбиті Силами оборони, ще п’ять - тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 35 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Вісім боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 229 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили бойову броньовану машину, три артилерійські системи, чотири БпЛА, чотири мотоцикли, 15 автомобілів, три засоби зв’язку та засіб РЕБ, також пошкодили чотири автомобілі, п’ять артилерійських систем і танк противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 15 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. Досі не вщухають п’ять боїв.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили атаку противника в напрямку Новосілки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська успішно відбили 20 атак противника, ще дві атаки досі тривають, резюмували у Генштабі.

Генштаб: Захисники впродожв доби знищили 1390 супротивників11.02.25, 07:17 • 26846 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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