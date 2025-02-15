Украина без членства в НАТО потребует немало средств на сдерживание российской армии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина без членства в НАТО потребует немало средств на сдерживание 1,3-1,5-миллионной российской армии. Речь идет о десятках миллиардов. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

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"Достаточно сложно удержать такую большую длинную границу для ВСУ, поэтому нам нужны будут большие вооруженные силы, которые будут нужны именно сейчас, если мы не члены НАТО. И именно поэтому НАТО должно быть в Украине. Это означает, что нам потребуются вооруженные силы, которые были бы сравнительными вооруженными силами россии. А там 1,3-1,5 млн военнослужащих. То есть надо иметь на это деньги. Сейчас для нас это большой дефицит. Это более 40 млрд ежегодно. Нам нужны будут деньги и оружие, которые мы прописали в нашем Плане победы. И если путин начнет новое вторжение, тогда могли бы воспользоваться таким вооружением", - сказал Зеленский.

Напомним

Как сообщил Зеленский, россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 250 тыс. своих военных погибшими и более 600 тыс. ранеными.