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Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
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Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

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россия не хочет присутствия войск НАТО в Украине - лавров

россия не хочет присутствия войск НАТО в Украине - лавров

Киев  •  УНН

 • 4964 просмотра

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Глава мид рф заявил о неприемлемости членства Украины в НАТО и присутствия войск альянса под любыми флагами. лавров назвал это прямой угрозой суверенитету россии.

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо, как и появление войск стран-членов НАТО, даже если они действуют там под другим флагом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Мы сегодня объяснили нашим коллегам то, что неоднократно подчеркивал президент путин: расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза интересам российской федерации, прямая угроза нашему суверенитету 

- сказал Лавров.

Украина без членства в НАТО потребует немало средств на сдерживание российской армии - Зеленский15.02.2025, 14:16 • 19846 просмотров

Глава мид рф заверил, что "мы сегодня объяснили, что появление вооруженных сил тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом отношении не меняет. Конечно, для нас это неприемлемо".

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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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