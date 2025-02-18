россия не хочет присутствия войск НАТО в Украине - лавров
Киев • УНН
Глава мид рф заявил о неприемлемости членства Украины в НАТО и присутствия войск альянса под любыми флагами. лавров назвал это прямой угрозой суверенитету россии.
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо, как и появление войск стран-членов НАТО, даже если они действуют там под другим флагом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Мы сегодня объяснили нашим коллегам то, что неоднократно подчеркивал президент путин: расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза интересам российской федерации, прямая угроза нашему суверенитету
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Глава мид рф заверил, что "мы сегодня объяснили, что появление вооруженных сил тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или под национальными флагами, ничего в этом отношении не меняет. Конечно, для нас это неприемлемо".
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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.
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