США и рф договорились о 4 принципах на переговорах в Саудовской Аравии - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о достижении четырех договоренностей с россией. Среди них - восстановление дипмиссий и создание команды для переговоров по Украине.
Соединенные Штаты и россия договорились о четырех принципах по итогам переговоров, которые длились более четырех часов в Саудовской Аравии, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Как пишет издание со слов Рубио, они таковы:
"Восстановить функциональность наших соответствующих миссий в Вашингтоне и москве. Чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, нам нужно иметь дипломатические учреждения, которые работают и функционируют нормально".
"Мы собираемся назначить команду высокого уровня с нашей стороны, чтобы помочь вести переговоры и работать над окончанием конфликта в Украине таким образом, который будет прочным и приемлемым для всех вовлеченных сторон".
"Начать обсуждать, думать и изучать как геополитическое, так и экономическое сотрудничество, которое может возникнуть в результате окончания конфликта в Украине".
"Пятеро из нас, кто был здесь сегодня... будут продолжать участвовать в этом процессе, чтобы убедиться, что он продвигается продуктивно".
Пятью людьми, о которых упомянул Рубио, были он сам, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц, специальный посланник Стив Виткофф, а также министр иностранных дел россии сергей лавров и помощник путина юрий ушаков.
"Все должны быть согласны" - госсекретарь США Рубио о мирном решении18.02.2025, 16:06 • 11938 просмотров