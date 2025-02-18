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США и рф договорились о 4 принципах на переговорах в Саудовской Аравии - Рубио

США и рф договорились о 4 принципах на переговорах в Саудовской Аравии - Рубио

Киев  •  УНН

 • 12178 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио объявил о достижении четырех договоренностей с россией. Среди них - восстановление дипмиссий и создание команды для переговоров по Украине.

Соединенные Штаты и россия договорились о четырех принципах по итогам переговоров, которые длились более четырех часов в Саудовской Аравии, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как пишет издание со слов Рубио, они таковы:

"Восстановить функциональность наших соответствующих миссий в Вашингтоне и москве. Чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, нам нужно иметь дипломатические учреждения, которые работают и функционируют нормально".

"Мы собираемся назначить команду высокого уровня с нашей стороны, чтобы помочь вести переговоры и работать над окончанием конфликта в Украине таким образом, который будет прочным и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

"Начать обсуждать, думать и изучать как геополитическое, так и экономическое сотрудничество, которое может возникнуть в результате окончания конфликта в Украине".

"Пятеро из нас, кто был здесь сегодня... будут продолжать участвовать в этом процессе, чтобы убедиться, что он продвигается продуктивно".

Пятью людьми, о которых упомянул Рубио, были он сам, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц, специальный посланник Стив Виткофф, а также министр иностранных дел россии сергей лавров и помощник путина юрий ушаков.

"Все должны быть согласны" - госсекретарь США Рубио о мирном решении18.02.2025, 16:06 • 11938 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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