"Все должны быть согласны" - госсекретарь США Рубио о мирном решении

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «все, кто вовлечен в конфликте в Украине, должны быть согласны с решением, чтобы его прекратить», сообщает Reuters, пишет УНН.

Он сказал, что встреча с российскими официальными лицами в Эр-Рияде стала, как отмечает издание, «первым шагом долгого и трудного пути, целью которого является справедливое и устойчивое прекращение войны в Украине».

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Рубио также сказал, что, как пишет издание, «ЕС должен быть вовлечен в какой-то момент, и что никто не останется в стороне».

Украина и Европа будут привлечены к переговорам - Рубио