"Осталось много работы": Рубио после встречи с представителями рф в Эр-Рияде раскрыл детали переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио после завершения сегодняшних переговоров со своим российским коллегой в Саудовской Аравии сказал, что "осталось много работы" и что цель сегодняшней встречи - "наладить линии связи" после длительного периода молчания между Вашингтоном и москвой, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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Он сказал, что это будет включать восстановление дипломатических представительств в обоих городах и назначение команд "высокого уровня" для переговоров о мирном соглашении.

Рубио заявил, что целью будущих переговоров является обеспечение мира для Украины, который был бы "справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Он также утверждал, что "единственный лидер в мире, который может это сделать... это президент Трамп".

Госсекретарь добавил, что он "убежден", что россия "желает начать серьезный процесс" для прекращения войны.

Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник