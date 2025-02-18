"Осталось много работы": Рубио после встречи с представителями рф в Эр-Рияде раскрыл детали переговоров

ukenru
Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается
13:55 • 34651 просмотра

Зеленский заявил, что идти на ультиматумы рф не собирается

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика
10:35 • 107269 просмотра

Когда в Украину придет потепление: прогноз от синоптика: прогноз от синоптика

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля
18 февраля, 04:00 • 148290 просмотра

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала
17 февраля, 16:37 • 146076 просмотра

В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

Эксклюзив
Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это
17 февраля, 15:23 • 145160 просмотра

Автоматическое вступление Украины в НАТО: эксперт оценил, возможно ли это

Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
17 февраля, 13:43 • 141985 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
17 февраля, 10:05 • 134432 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 135186 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 142741 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 201948 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

рф требует от Украины новых территориальных уступок - ISW

18 февраля, 05:24 • 126961 просмотра
Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

Европейские лидеры не нашли быстрого ответа на саммите по Украине на фоне заявлений Трампа - Politico

18 февраля, 06:40 • 33492 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 139219 просмотра
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 147725 просмотра
В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии

09:00 • 100383 просмотра
публикации
Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

Бесконтрольная ликвидация банков: что предлагает Гетманцев в законопроекте о Фонде гарантирования вкладов

18 февраля, 08:14 • 147725 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

17 февраля, 08:40 • 179188 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 215726 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 251150 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 370737 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

13:55 • 27395 просмотра
Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

Триумфатор BAFTA, режиссер Брейди Корбет не заработал на фильме "Бруталист" ни одного доллара

13:36 • 32056 просмотра
Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

Джонни Депп может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря» - СМИ

18 февраля, 07:53 • 139219 просмотра
Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

Международный день батарейки, День Плутона: что еще можно отметить 18 февраля

18 февраля, 04:00 • 148290 просмотра
«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

17 февраля, 18:10 • 116124 просмотра
Актуальное
"Осталось много работы": Рубио после встречи с представителями рф в Эр-Рияде раскрыл детали переговоров

"Осталось много работы": Рубио после встречи с представителями рф в Эр-Рияде раскрыл детали переговоров

Киев  •  УНН

 • 11552 просмотра

Read in English

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с российским коллегой в Саудовской Аравии. Он заявил о восстановлении дипломатических отношений и назвал Трампа единственным, кто может достичь мира.

Госсекретарь США Марко Рубио после завершения сегодняшних переговоров со своим российским коллегой в Саудовской Аравии сказал, что "осталось много работы" и что цель сегодняшней встречи - "наладить линии связи" после длительного периода молчания между Вашингтоном и москвой, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Он сказал, что это будет включать восстановление дипломатических представительств в обоих городах и назначение команд "высокого уровня" для переговоров о мирном соглашении.

Рубио заявил, что целью будущих переговоров является обеспечение мира для Украины, который был бы "справедливым, прочным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Он также утверждал, что "единственный лидер в мире, который может это сделать... это президент Трамп".

Госсекретарь добавил, что он "убежден", что россия "желает начать серьезный процесс" для прекращения войны.

Трамп настроен двигаться очень быстро по переговорам по потенциальному мирному соглашению в Украине - советник18.02.25, 15:34 • 13674 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы