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"Треба бути готовими до відключення Starlink на фронті! - Берлінська

"Треба бути готовими до відключення Starlink на фронті! - Берлінська

Київ • УНН

 • 106010 перегляди

Волонтерка Марія Берлінська закликає військових подбати про альтернативні засоби зв'язку через можливе відключення Starlink. Вона припускає, що росія та США можуть використати це як інструмент тиску на Україну.

Українська громадська діячка та волонтерка Марія Берлінська вважає, що українцям можуть вимкнути зв'язок через Starlink, а росіянам - залишити. Про це Берлінська написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

В понеділок, 19 лютого українська громадська діячка та волонтерка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones, співзасновниця БФ Dignitas та засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська закликала українських військових подбати про забезпечення себе альтернативними засобами зв'язку.

Важливий момент для військових - обов'язково подбайте про альтернативний зв'язок. Старлінк можуть виключити в будь який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів

- йдеться у дописі Берлінської

Вона вважає, що росія спільно із США можуть позбавити солдатів ЗСУ "найважливішого на фронті" - зв'язку, шантажуючи таким чином Україну.

Розумним людям сьогодні, після заяв Трампа і Маска, все стало очевидним

- написала волонтерка.

За словами Марії Берлінської, "нас будуть пробувати прогнути, під умови сильних. Без будь якої справедливості, просто по праву сили".

"Якщо не мати плану Б – почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи Старлінку немає. Але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими. А не так як завжди", – зазначила громадська діячка.

Нагадаємо

Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади.

Трамп: Україна три роки брала участь у переговорах, але війна не завершилася19.02.25, 01:15 • 66191 перегляд

Віта Зеленецька

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