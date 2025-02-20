"Треба бути готовими до відключення Starlink на фронті! - Берлінська

Українська громадська діячка та волонтерка Марія Берлінська вважає, що українцям можуть вимкнути зв'язок через Starlink, а росіянам - залишити. Про це Берлінська написала у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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В понеділок, 19 лютого українська громадська діячка та волонтерка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones, співзасновниця БФ Dignitas та засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська закликала українських військових подбати про забезпечення себе альтернативними засобами зв'язку.

Важливий момент для військових - обов'язково подбайте про альтернативний зв'язок. Старлінк можуть виключити в будь який момент. Нам. А росіянам лишити. Просто "технічний збій" на кілька днів чи тижнів - йдеться у дописі Берлінської

Вона вважає, що росія спільно із США можуть позбавити солдатів ЗСУ "найважливішого на фронті" - зв'язку, шантажуючи таким чином Україну.

Розумним людям сьогодні, після заяв Трампа і Маска, все стало очевидним - написала волонтерка.

За словами Марії Берлінської, "нас будуть пробувати прогнути, під умови сильних. Без будь якої справедливості, просто по праву сили".

"Якщо не мати плану Б – почнеться хаос, ми втратимо дуже багато людей. Повної альтернативи Старлінку немає. Але є кілька можливих комбінованих варіантів, зв'язківці знають. Може й обійдеться. Але краще бути готовими. А не так як завжди", – зазначила громадська діячка.

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