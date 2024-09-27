Ураган Хелен категорії 4 вдарив по Флориді з вітрами до 225 км/год
Київ • УНН
Найсильніший ураган в історії регіону Біг-Бенд приніс сильні вітри та опади. Губернатор Флориди закликав жителів залишатися вдома через затоплення вулиць та небезпечні умови.
Ураган Хелен вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши категорії 4 з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Це найсильніший ураган, який коли-небудь спостерігався в регіоні Біг-Бенд.
Стихія принесла із собою не тільки сильний вітер, але й значні опади, які можуть призвести до масових відключень електроенергії та підтоплень на південному сході.
У зв'язку з цим губернатор Флориди закликав жителів залишатися вдома та уникати поїздок, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.
Крім того, губернатор поінформував, що сильні штормові хвилі, які спостерігаються в районах, таких як південно-західна Флорида і район Тампа-Бей, вже спричинили підтоплення. Він наголосив на необхідності залишатися в безпеці.
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