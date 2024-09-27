Ураган Хелен категории 4 ударил по Флориде с ветрами до 225 км/ч
Киев • УНН
Самый сильный ураган в истории региона Биг-Бенд принес сильные ветры и осадки. Губернатор Флориды призвал жителей оставаться дома из-за затопления улиц и опасных условий.
Ураган Хелен ударил по побережью штата Флорида, достигнув категории 4 с ветрами, достигающими 140 миль в час. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Это самый сильный ураган, который когда-либо наблюдался в регионе Биг-Бенд.
Стихия принесла с собой не только сильный ветер, но и значительные осадки, которые могут привести к массовым отключениям электроэнергии и подтоплениям на юго-востоке.
В связи с этим губернатор Флориды призвал жителей оставаться дома и избегать поездок, поскольку мощный штормовой всплеск затапливает улицы и создает опасные условия.
Кроме того, губернатор проинформировал, что сильные штормовые волны, которые наблюдаются в районах, таких как юго-западная Флорида и район Тампа-Бей, уже вызвали подтопления. Он подчеркнул необходимость оставаться в безопасности.
Стоимость оценивается в миллион долларов: ураган выбросил на пляж во Флориде упаковки с кокаином6 августа 2024, 14:11 • 17502 просмотра