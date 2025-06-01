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1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

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1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

Київ • УНН

 • 2080 перегляди

1 червня відзначається День молока. УНН підготував рецепти молочних коктейлів: класичного з морозивом, бананового з корицею та шоколадного з горіхами та зефіром.

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають День молока — привід не лише згадати про користь цього продукту, а й скуштувати щось по-справжньому смачне. На честь свята УНН підготував підбірку простих і улюблених рецептів молочних коктейлів — класичний, шоколадний і банановий.

Деталі

Ідея цього свята належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Уперше День молока відзначили у 2001 році, щоб привернути увагу до важливості молока в щоденному раціоні, підтримати фермерські господарства та відзначити внесок молочної промисловості у світову економіку.

А ось сам молочний коктейль — напій із морозива й молока — з’явився значно раніше. За даними істориків кулінарії, перший рецепт "мілкшейку" з’явився в США наприкінці XIX століття. Спочатку це був напій із молока, віскі, яєць і підсолоджувачів, але з часом алкоголь зник, а коктейль став десертом. Вже у 1920-х роках, із появою електричних міксерів, класичний молочний коктейль із морозивом став справжнім хітом американських закладів.

Класичний молочний коктейль 

Інгредієнти:

  • 4 великі кульки ванільного морозива;
    • 1/4 склянки холодного молока;
      • збиті вершки для подачі.

        Спосіб приготування:

        Крок 1

        У блендері на середній швидкості збийте морозиво і молоко до однорідної маси.

        Крок 2

        Перелийте у велику склянку. Прикрасьте збитими вершками.

        Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома30.05.25, 15:39 • 80170 переглядiв

        Банановий молочний коктейль 

        Інгредієнти:

        • 3 кубики льоду;
          • 1 склянка молока;
            • 1 банан;
              • 1 столова ложка цукру;
                • 1 дрібка меленої кориці.

                  Спосіб приготування:

                  Крок 1

                  Збийте в блендері лід, молоко, банан, цукор і корицю до отримання однорідної маси.

                  Крок 2

                  Розлийте по склянках. Можна прикрасити корицею.

                  День полуниці з вершками: десерти, які легко приготувати вдома21.05.25, 18:09 • 1562 перегляди

                  Шоколадний молочний коктейль

                  Інгредієнти:

                  • 1 ст. л. шоколадно-горіхової пасти;
                    • 250 мл молока;
                      • 2 кульки шоколадного морозива;
                        • 5 зефірок;
                          • 30 мл жирних вершків;
                            • 1 ч.л. підсмаженого фундука.

                              Спосіб приготування:

                              Крок 1

                              Візьміть чайну ложку шоколадної пасти і проведіть нею всередині склянки — від дна до верху, щоб вийшла смужка. Залишки пасти покладіть у миску та трохи підігрійте в мікрохвильовці або на слабкому вогні, щоб вона стала рідкою. Відставте вбік.

                              Крок 2

                              Покладіть у блендер шоколадне морозиво та молоко. Збийте до однорідної маси. Перелийте суміш у підготовлену склянку.

                              Крок 3

                              Додайте зверху зефір, ложку збитих вершків, полийте теплою шоколадною пастою та посипте підсмаженими лісовими горіхами.

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                              Аліна Волянська

                              Аліна Волянська

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                              Gas TTF
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