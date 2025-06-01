1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів
Київ • УНН
1 червня відзначається День молока. УНН підготував рецепти молочних коктейлів: класичного з морозивом, бананового з корицею та шоколадного з горіхами та зефіром.
Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають День молока — привід не лише згадати про користь цього продукту, а й скуштувати щось по-справжньому смачне. На честь свята УНН підготував підбірку простих і улюблених рецептів молочних коктейлів — класичний, шоколадний і банановий.
Деталі
Ідея цього свята належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Уперше День молока відзначили у 2001 році, щоб привернути увагу до важливості молока в щоденному раціоні, підтримати фермерські господарства та відзначити внесок молочної промисловості у світову економіку.
А ось сам молочний коктейль — напій із морозива й молока — з’явився значно раніше. За даними істориків кулінарії, перший рецепт "мілкшейку" з’явився в США наприкінці XIX століття. Спочатку це був напій із молока, віскі, яєць і підсолоджувачів, але з часом алкоголь зник, а коктейль став десертом. Вже у 1920-х роках, із появою електричних міксерів, класичний молочний коктейль із морозивом став справжнім хітом американських закладів.
Класичний молочний коктейль
Інгредієнти:
- 4 великі кульки
ванільного морозива;
- 1/4 склянки
холодного молока;
- збиті вершки для
подачі.
Спосіб приготування:
Крок 1
У блендері на середній швидкості збийте морозиво і молоко до однорідної маси.
Крок 2
Перелийте у велику склянку. Прикрасьте збитими вершками.
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Банановий молочний коктейль
Інгредієнти:
- 3 кубики льоду;
- 1 склянка молока;
- 1 банан;
- 1 столова ложка
цукру;
- 1 дрібка меленої
кориці.
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте в блендері лід, молоко, банан, цукор і корицю до отримання однорідної маси.
Крок 2
Розлийте по склянках. Можна прикрасити корицею.
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Шоколадний молочний коктейль
Інгредієнти:
- 1 ст. л.
шоколадно-горіхової пасти;
- 250 мл молока;
- 2 кульки
шоколадного морозива;
- 5 зефірок;
- 30 мл жирних
вершків;
- 1 ч.л. підсмаженого
фундука.
Спосіб приготування:
Крок 1
Візьміть чайну ложку шоколадної пасти і проведіть нею всередині склянки — від дна до верху, щоб вийшла смужка. Залишки пасти покладіть у миску та трохи підігрійте в мікрохвильовці або на слабкому вогні, щоб вона стала рідкою. Відставте вбік.
Крок 2
Покладіть у блендер шоколадне морозиво та молоко. Збийте до однорідної маси. Перелийте суміш у підготовлену склянку.
Крок 3
Додайте зверху зефір, ложку збитих вершків, полийте теплою шоколадною пастою та посипте підсмаженими лісовими горіхами.
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