1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

Сьогодні, 1 червня, у світі відзначають День молока — привід не лише згадати про користь цього продукту, а й скуштувати щось по-справжньому смачне. На честь свята УНН підготував підбірку простих і улюблених рецептів молочних коктейлів — класичний, шоколадний і банановий.

Деталі

Ідея цього свята належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН. Уперше День молока відзначили у 2001 році, щоб привернути увагу до важливості молока в щоденному раціоні, підтримати фермерські господарства та відзначити внесок молочної промисловості у світову економіку.

А ось сам молочний коктейль — напій із морозива й молока — з’явився значно раніше. За даними істориків кулінарії, перший рецепт "мілкшейку" з’явився в США наприкінці XIX століття. Спочатку це був напій із молока, віскі, яєць і підсолоджувачів, але з часом алкоголь зник, а коктейль став десертом. Вже у 1920-х роках, із появою електричних міксерів, класичний молочний коктейль із морозивом став справжнім хітом американських закладів.

Класичний молочний коктейль

Інгредієнти:

4 великі кульки ванільного морозива;

1/4 склянки холодного молока;

збиті вершки для подачі.

Спосіб приготування:

Крок 1

У блендері на середній швидкості збийте морозиво і молоко до однорідної маси.

Крок 2

Перелийте у велику склянку. Прикрасьте збитими вершками.

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Банановий молочний коктейль

Інгредієнти:

3 кубики льоду;

1 склянка молока;

1 банан;

1 столова ложка цукру;

1 дрібка меленої кориці.

Спосіб приготування:

Крок 1

Збийте в блендері лід, молоко, банан, цукор і корицю до отримання однорідної маси.

Крок 2

Розлийте по склянках. Можна прикрасити корицею.

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Шоколадний молочний коктейль

Інгредієнти:

1 ст. л. шоколадно-горіхової пасти;

250 мл молока;

2 кульки шоколадного морозива;

5 зефірок;

30 мл жирних вершків;

1 ч.л. підсмаженого фундука.

Спосіб приготування:

Крок 1

Візьміть чайну ложку шоколадної пасти і проведіть нею всередині склянки — від дна до верху, щоб вийшла смужка. Залишки пасти покладіть у миску та трохи підігрійте в мікрохвильовці або на слабкому вогні, щоб вона стала рідкою. Відставте вбік.

Крок 2

Покладіть у блендер шоколадне морозиво та молоко. Збийте до однорідної маси. Перелийте суміш у підготовлену склянку.

Крок 3

Додайте зверху зефір, ложку збитих вершків, полийте теплою шоколадною пастою та посипте підсмаженими лісовими горіхами.

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