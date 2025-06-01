1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей
Киев • УНН
1 июня отмечается День молока. УНН подготовил рецепты молочных коктейлей: классического с мороженым, бананового с корицей и шоколадного с орехами и зефиром.
Сегодня, 1 июня, в мире отмечают День молока – повод не только вспомнить о пользе этого продукта, но и попробовать что-нибудь по-настоящему вкусное. В честь праздника УНН подготовил подборку простых и любимых рецептов молочных коктейлей – классический, шоколадный и банановый.
Детали
Идея этого праздника принадлежит Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Впервые День молока отметили в 2001 году, чтобы привлечь внимание к важности молока в ежедневном рационе, поддержать фермерские хозяйства и отметить вклад молочной промышленности в мировую экономику.
А вот сам молочный коктейль – напиток из мороженого и молока – появился гораздо раньше. По данным историков кулинарии, первый рецепт "милкшейка" появился в США в конце XIX века. Сначала это был напиток из молока, виски, яиц и подсластителей, но со временем алкоголь исчез, а коктейль стал десертом. Уже в 1920-х годах, с появлением электрических миксеров, классический молочный коктейль с мороженым стал настоящим хитом американских заведений.
Классический молочный коктейль
Ингредиенты:
- 4 больших шарика
ванильного мороженого;
- 1/4 стакана
холодного молока;
- взбитые сливки для
подачи.
Способ приготовления:
Шаг 1
В блендере на средней скорости взбейте мороженое и молоко до однородной массы.
Шаг 2
Перелейте в большой стакан. Украсьте взбитыми сливками.
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Банановый молочный коктейль
Ингредиенты:
- 3 кубика льда;
- 1 стакан молока;
- 1 банан;
- 1 столовая ложка
сахара;
- 1 щепотка молотой
корицы.
Способ приготовления:
Шаг 1
Взбейте в блендере лед, молоко, банан, сахар и корицу до получения однородной массы.
Шаг 2
Разлейте по стаканам. Можно украсить корицей.
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Шоколадный молочный коктейль
Ингредиенты:
- 1 ст. л.
шоколадно-ореховой пасты;
- 250 мл молока;
- 2 шарика
шоколадного мороженого;
- 5 зефирок;
- 30 мл жирных
сливок;
- 1 ч.л. поджаренного
фундука.
Способ приготовления:
Шаг 1
Возьмите чайную ложку шоколадной пасты и проведите ею внутри стакана — от дна до верха, чтобы получилась полоска. Остатки пасты положите в миску и немного подогрейте в микроволновке или на слабом огне, чтобы она стала жидкой. Отставьте в сторону.
Шаг 2
Положите в блендер шоколадное мороженое и молоко. Взбейте до однородной массы. Перелейте смесь в подготовленный стакан.
Шаг 3
Добавьте сверху зефир, ложку взбитых сливок, полейте теплой шоколадной пастой и посыпьте поджаренными лесными орехами.
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