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1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

Киев • УНН

 • 944 просмотра

1 июня отмечается День молока. УНН подготовил рецепты молочных коктейлей: классического с мороженым, бананового с корицей и шоколадного с орехами и зефиром.

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

Сегодня, 1 июня, в мире отмечают День молока – повод не только вспомнить о пользе этого продукта, но и попробовать что-нибудь по-настоящему вкусное. В честь праздника УНН подготовил подборку простых и любимых рецептов молочных коктейлей – классический, шоколадный и банановый.

Детали

Идея этого праздника принадлежит Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Впервые День молока отметили в 2001 году, чтобы привлечь внимание к важности молока в ежедневном рационе, поддержать фермерские хозяйства и отметить вклад молочной промышленности в мировую экономику.

А вот сам молочный коктейль – напиток из мороженого и молока – появился гораздо раньше. По данным историков кулинарии, первый рецепт "милкшейка" появился в США в конце XIX века. Сначала это был напиток из молока, виски, яиц и подсластителей, но со временем алкоголь исчез, а коктейль стал десертом. Уже в 1920-х годах, с появлением электрических миксеров, классический молочный коктейль с мороженым стал настоящим хитом американских заведений.

Классический молочный коктейль 

Ингредиенты:

  • 4 больших шарика ванильного мороженого;
    • 1/4 стакана холодного молока;
      • взбитые сливки для подачи.

        Способ приготовления:

        Шаг 1

        В блендере на средней скорости взбейте мороженое и молоко до однородной массы.

        Шаг 2

        Перелейте в большой стакан. Украсьте взбитыми сливками.

        Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома 30.05.25, 15:39 • 79792 просмотра

        Банановый молочный коктейль 

        Ингредиенты:

        • 3 кубика льда;
          • 1 стакан молока;
            • 1 банан;
              • 1 столовая ложка сахара;
                • 1 щепотка молотой корицы.

                  Способ приготовления:

                  Шаг 1

                  Взбейте в блендере лед, молоко, банан, сахар и корицу до получения однородной массы.

                  Шаг 2

                  Разлейте по стаканам. Можно украсить корицей.

                  День клубники со сливками: десерты, которые легко приготовить дома21.05.25, 18:09 • 1562 просмотра

                  Шоколадный молочный коктейль

                  Ингредиенты:

                  • 1 ст. л. шоколадно-ореховой пасты;
                    • 250 мл молока;
                      • 2 шарика шоколадного мороженого;
                        • 5 зефирок;
                          • 30 мл жирных сливок;
                            • 1 ч.л. поджаренного фундука.

                              Способ приготовления:

                              Шаг 1

                              Возьмите чайную ложку шоколадной пасты и проведите ею внутри стакана — от дна до верха, чтобы получилась полоска. Остатки пасты положите в миску и немного подогрейте в микроволновке или на слабом огне, чтобы она стала жидкой. Отставьте в сторону.

                              Шаг 2

                              Положите в блендер шоколадное мороженое и молоко. Взбейте до однородной массы. Перелейте смесь в подготовленный стакан.

                              Шаг 3

                              Добавьте сверху зефир, ложку взбитых сливок, полейте теплой шоколадной пастой и посыпьте поджаренными лесными орехами.

                              Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта 14.05.25, 12:18 • 94893 просмотра

                              Алина Волянская

                              Алина Волянская

                              ОбществоУНН LiteКулинар
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                              Gold
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                              Gas TTF
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