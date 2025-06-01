1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

Сегодня, 1 июня, в мире отмечают День молока – повод не только вспомнить о пользе этого продукта, но и попробовать что-нибудь по-настоящему вкусное. В честь праздника УНН подготовил подборку простых и любимых рецептов молочных коктейлей – классический, шоколадный и банановый.

Детали

Идея этого праздника принадлежит Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Впервые День молока отметили в 2001 году, чтобы привлечь внимание к важности молока в ежедневном рационе, поддержать фермерские хозяйства и отметить вклад молочной промышленности в мировую экономику.

А вот сам молочный коктейль – напиток из мороженого и молока – появился гораздо раньше. По данным историков кулинарии, первый рецепт "милкшейка" появился в США в конце XIX века. Сначала это был напиток из молока, виски, яиц и подсластителей, но со временем алкоголь исчез, а коктейль стал десертом. Уже в 1920-х годах, с появлением электрических миксеров, классический молочный коктейль с мороженым стал настоящим хитом американских заведений.

Классический молочный коктейль

Ингредиенты:

4 больших шарика ванильного мороженого;

1/4 стакана холодного молока;

взбитые сливки для подачи.

Способ приготовления:

Шаг 1

В блендере на средней скорости взбейте мороженое и молоко до однородной массы.

Шаг 2

Перелейте в большой стакан. Украсьте взбитыми сливками.

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Банановый молочный коктейль

Ингредиенты:

3 кубика льда;

1 стакан молока;

1 банан;

1 столовая ложка сахара;

1 щепотка молотой корицы.

Способ приготовления:

Шаг 1

Взбейте в блендере лед, молоко, банан, сахар и корицу до получения однородной массы.

Шаг 2

Разлейте по стаканам. Можно украсить корицей.

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Шоколадный молочный коктейль

Ингредиенты:

1 ст. л. шоколадно-ореховой пасты;

250 мл молока;

2 шарика шоколадного мороженого;

5 зефирок;

30 мл жирных сливок;

1 ч.л. поджаренного фундука.

Способ приготовления:

Шаг 1

Возьмите чайную ложку шоколадной пасты и проведите ею внутри стакана — от дна до верха, чтобы получилась полоска. Остатки пасты положите в миску и немного подогрейте в микроволновке или на слабом огне, чтобы она стала жидкой. Отставьте в сторону.

Шаг 2

Положите в блендер шоколадное мороженое и молоко. Взбейте до однородной массы. Перелейте смесь в подготовленный стакан.

Шаг 3

Добавьте сверху зефир, ложку взбитых сливок, полейте теплой шоколадной пастой и посыпьте поджаренными лесными орехами.

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