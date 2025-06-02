Спецоперація "Павутина": оприлюднено перші супутникові знімки авіабази "Бєлая" після атаки

У мережу виклали перші супутникові знімки авіабази "Бєлая", що розташована в Іркутській області росії, після атаки на неї українськими дронами 1 червня. На світлинах зафіксовано ураження щонайменше чотирьох бойових літаків. Про це УНН повідомляє з посиланням на OSINT-дослідника Кріса Біггерса у соціальній мережі X.

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На поширених Крісом Біггерсом фото зображено результати атаки на авіабазу. Чітко видно пошкодження щонайменше чотирьох повітряних суден.

Сьогодні українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників із вантажівок, які були розміщені поблизу російських авіабаз. Я доручив збір даних сьогодні вранці через @umbraspace і мої перші зображення почали оброблятися. Який чудовий успіх у добре виконаній операції - написав експерт.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки. Виведено з ладу, а також знищено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.