Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

В сеть выложили первые спутниковые снимки авиабазы "Белая", расположенной в Иркутской области России, после атаки на нее украинскими дронами 1 июня. На фотографиях зафиксировано поражение по меньшей мере четырех боевых самолетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на OSINT-исследователя Криса Биггерса в социальной сети X.

Детали

На распространенных Крисом Биггерсом фото изображены результаты атаки на авиабазу. Четко видны повреждения по меньшей мере четырех воздушных судов.

Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, которые были размещены вблизи российских авиабаз. Я поручил сбор данных сегодня утром через @umbraspace и мои первые изображения начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции - написал эксперт.

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет. Выведено из строя, а также уничтожено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.