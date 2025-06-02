Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться
Эксклюзив
06:01 • 6956 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 44868 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 112936 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 138695 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 84753 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 175637 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

31 мая, 16:00 • 153063 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 121613 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 107924 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 107179 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
52%
752мм
Популярные новости

Сенатор Грэм: Если вы хотите, чтобы война закончилась, заставьте Китай помочь ее прекратить

1 июня, 20:25 • 16814 просмотра

Рубио и Лавров провели телефонный разговор перед переговорами в Стамбуле: подробности

1 июня, 21:27 • 18012 просмотра

Разговор Рубио и Лаврова состоялся по запросу рф - Госдепартамент США

1 июня, 23:38 • 21780 просмотра

Харьков атаковали российские беспилотники, возник пожар

01:39 • 22765 просмотра

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

05:57 • 14098 просмотра
публикации

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 175692 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 240395 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 255409 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 261808 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 360301 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Джон Хили

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Харьков

Реклама
УНН Lite

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 77571 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 153086 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 104333 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 136518 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 118960 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Шахед-136

9К720 Искандер

Нефть марки Brent

Фокс Ньюс

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

Киев • УНН

 • 14656 просмотра

Обнародованы спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки украинскими дронами 1 июня. Зафиксированы повреждения по меньшей мере четырех боевых самолетов.

Спецоперация "Паутина": обнародованы первые спутниковые снимки авиабазы "Белая" после атаки

В сеть выложили первые спутниковые снимки авиабазы "Белая", расположенной в Иркутской области России, после атаки на нее украинскими дронами 1 июня. На фотографиях зафиксировано поражение по меньшей мере четырех боевых самолетов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на OSINT-исследователя Криса Биггерса в социальной сети X.

Детали 

На распространенных Крисом Биггерсом фото изображены результаты атаки на авиабазу. Четко видны повреждения по меньшей мере четырех воздушных судов.

Сегодня украинская разведка запустила 117 ударных беспилотников с грузовиков, которые были размещены вблизи российских авиабаз. Я поручил сбор данных сегодня утром через @umbraspace и мои первые изображения начали обрабатываться. Какой замечательный успех в хорошо выполненной операции

- написал эксперт.

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет. Выведено из строя, а также уничтожено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Лилия Набока

Лилия Набока

Война
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9