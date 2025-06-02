50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

Американський репер 50 Cent заявив про намір обговорити з Дональдом Трампом можливість помилування музичного продюсера Шона "Diddy" Комбса, який опинився в центрі гучного скандалу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на TMZ.

50 Cent, справжнє ім’я якого Кертіс Джексон, опублікував у соцмережах свій коментар на тлі нещодавніх звинувачень проти репєра "Diddy", зокрема публікації відео, на якому видно, як продюсер б’є свою колишню дівчину Кессі у готелі.

Репер зазначив, що це відео унеможливлює захист Diddy, однак, попри це, згадав, що Президент США Дональд Трамп раніше вже використовував своє право на помилування.

Трамп заявив, що якщо Дідді буде засуджено, і якщо він вважатиме, що з Diddy "жорстоко поводилися", він може розглянути питання про можливе помилування

50 Cent також додав, що має намір особисто поспілкуватися з Дональдом Трампом, мовляв, той уже допомагав іншим артистам у складних ситуаціях.

Diddy (Шон Джон Комбз) наразі не затриманий, але перебуває під пильною увагою правоохоронних органів після обшуків у його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі. Справу розслідують за підозрою у торгівлі людьми та насильстві.

Diddy не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, двома пунктами звинувачення у перевезенні людей для заняття проституцією та одним пунктом звинувачення у змові з метою рекету... і зараз його судять на Мангеттені