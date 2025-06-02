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50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

Київ • УНН

 • 7572 перегляди

Репер 50 Cent планує обговорити з Трампом можливість помилування Шона "Diddy" Комбса, якого звинувачують у торгівлі людьми та насильстві. Трамп вже заявив, що розгляне факти справи.

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

Американський репер 50 Cent заявив про намір обговорити з Дональдом Трампом можливість помилування музичного продюсера Шона "Diddy" Комбса, який опинився в центрі гучного скандалу.

Про це повідомляє УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

50 Cent, справжнє ім’я якого Кертіс Джексон, опублікував у соцмережах свій коментар на тлі нещодавніх звинувачень проти репєра "Diddy", зокрема публікації відео, на якому видно, як продюсер б’є свою колишню дівчину Кессі у готелі.

Репер зазначив, що це відео унеможливлює захист Diddy, однак, попри це, згадав, що Президент США Дональд Трамп раніше вже використовував своє право на помилування.

Трамп заявив, що якщо Дідді буде засуджено, і якщо він вважатиме, що з Diddy "жорстоко поводилися", він може розглянути питання про можливе помилування

– пише TMZ.

50 Cent також додав, що має намір особисто поспілкуватися з Дональдом Трампом, мовляв, той уже допомагав іншим артистам у складних ситуаціях.

Додатково

Diddy (Шон Джон Комбз) наразі не затриманий, але перебуває під пильною увагою правоохоронних органів після обшуків у його будинках у Лос-Анджелесі та Маямі. Справу розслідують за підозрою у торгівлі людьми та насильстві.

Diddy не визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, двома пунктами звинувачення у перевезенні людей для заняття проституцією та одним пунктом звинувачення у змові з метою рекету... і зараз його судять на Мангеттені

- повідомляє TMZ.

Нагадаємо

Як повідомляли УНН, Президент США Дональд Трамп заявив, що "розгляне факти" у справі репера Шона "Diddy" Комбса, якого звинувачують у рекеті, торгівлі людьми та сексуальному насильстві, перш ніж розглядати питання про помилування. 

Реперу Diddy дозволили подивитися гру Knicks у в'язниці17.05.25, 13:29 • 4728 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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