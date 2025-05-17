Реперу Diddy дозволили подивитися гру Knicks у в'язниці

Скандальному американському реперу Diddy, справжнє ім'я якого Шон Джон Комбз, дозволили дивитися гру плей-офу НБА баскетбольної команди New York Knicks ("Нью-Йорк Нікс") у в'язниці, повідомляє TMZ, пише УНН.

Деталі

"Якщо Diddy потрібно кілька годин, щоб відволіктися від кримінального процесу, що триває", йому дозволили подивитися вирішальну гру плей-офф Knicks у п'ятницю ввечері, як стало відомо TMZ Sports.

Представник Федерального бюро в'язниць США повідомив, що Diddy дозволили доступ до телевізора з базовим кабельним телебаченням після повернення до MDC Brooklyn після завершення п'ятничних судових розглядів.

Зазначається, що відомо, що він був фанатом Knicks під час перебування на волі. Фактично Diddy був помічений ще в березні 2017 року, коли дивився гру Knicks проти Nets з Кессі Вентурою, яка весь тиждень давала свідчення проти нього, пише видання.

Diddy, як вказано, також час від часу помічали в Медісон-сквер-гарден, де він спілкувався з затятими фанатами Knicks Беном Стіллером та Спайком Лі.

Доповнення

Ідеться про матч плей-оф New York Knicks проти Boston Celtics. І за його підсумками, як пише NYT, New York Knicks вперше з 2000 року здобули путівку до фіналу Східної конференції НБА, перемігши Boston Celtics у 6-й грі з рахунком 119:81.