Рэперу Diddy разрешили посмотреть игру Knicks в тюрьме

Скандальному американскому рэперу Diddy, настоящее имя которого Шон Джон Комбз, разрешили смотреть игру плей-офф НБА баскетбольной команды New York Knicks ("Нью-Йорк Никс") в тюрьме, сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

"Если Diddy нужно несколько часов, чтобы отвлечься от продолжающегося уголовного процесса", ему разрешили посмотреть решающую игру плей-офф Knicks в пятницу вечером, как стало известно TMZ Sports.

Представитель Федерального бюро тюрем США сообщил, что Diddy разрешили доступ к телевизору с базовым кабельным телевидением после возвращения в MDC Brooklyn после завершения пятничных судебных разбирательств.

Отмечается, что известно, что он был фанатом Knicks во время пребывания на свободе. Фактически Diddy был замечен еще в марте 2017 года, когда смотрел игру Knicks против Nets с Кесси Вентурой, которая всю неделю давала показания против него, пишет издание.

Diddy, как указано, также время от времени замечали в Мэдисон-сквер-гарден, где он общался с ярыми фанатами Knicks Беном Стиллером и Спайком Ли.

Дополнение

Речь идет о матче плей-офф New York Knicks против Boston Celtics. И по его итогам, как пишет NYT, New York Knicks впервые с 2000 года получили путевку в финал Восточной конференции НБА, победив Boston Celtics в 6-й игре со счетом 119:81.