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50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

Киев • УНН

 • 7194 просмотра

Рэпер 50 Cent планирует обсудить с Трампом возможность помилования Шона "Diddy" Комбса, которого обвиняют в торговле людьми и насилии. Трамп уже заявил, что рассмотрит факты дела.

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

Американский рэпер 50 Cent заявил о намерении обсудить с Дональдом Трампом возможность помилования музыкального продюсера Шона "Diddy" Комбса, который оказался в центре громкого скандала.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

50 Cent, настоящее имя которого Кертис Джексон, опубликовал в соцсетях свой комментарий на фоне недавних обвинений против рэпера "Diddy", в частности публикации видео, на котором видно, как продюсер бьет свою бывшую девушку Кесси в отеле.

Рэпер отметил, что это видео делает невозможной защиту Diddy, однако, несмотря на это, вспомнил, что Президент США Дональд Трамп ранее уже использовал свое право на помилование.

Трамп заявил, что если Дидди будет осужден, и если он будет считать, что с Diddy "жестоко обращались", он может рассмотреть вопрос о возможном помиловании

– пишет TMZ.

50 Cent также добавил, что намерен лично пообщаться с Дональдом Трампом, мол, тот уже помогал другим артистам в сложных ситуациях.

Дополнительно

Diddy (Шон Джон Комбз) пока не задержан, но находится под пристальным вниманием правоохранительных органов после обысков в его домах в Лос-Анджелесе и Майами. Дело расследуют по подозрению в торговле людьми и насилии.

Diddy не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, двум пунктам обвинения в перевозке людей для занятия проституцией и одному пункту обвинения в сговоре с целью рэкета... и сейчас его судят на Манхэттене

- сообщает TMZ.

Напомним

Как сообщали УНН, Президент США Дональд Трамп заявил, что "рассмотрит факты" в деле рэпера Шона "Diddy" Комбса, которого обвиняют в рэкете, торговле людьми и сексуальном насилии, прежде чем рассматривать вопрос о помиловании. 

Рэперу Diddy разрешили посмотреть игру Knicks в тюрьме17.05.25, 13:29 • 4728 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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