Ураган "Хелен" ослаб до тропического шторма после удара по Флориде

Выйдя на сушу в юго-восточном американском штате Флорида как мощный ураган "Хелен" за несколько часов ослаб до тропического шторма в пятницу, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

"Хелен" пронесся над американским штатом Флорида ночью как мощный ураган и принес сильные ветры и дожди по всему юго-востоку Соединенных Штатов в начале пятницы по местному времени. Шторм обрушился на регион Биг-Бенд во Флориде мощными порывами, вызвав массовые отключения и рекордные штормовые нагоны, прежде чем переместиться в Джорджию и ослабеть до тропического шторма.

Чиновники штата заявили, что ущерб, нанесенный "Хелен", вышедший на сушу как ураган категории 4, станет полностью виден только с наступлением темноты. Поздно вечером в четверг губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что власти знают об одной смерти, связанной со штормом, но, вероятно, будут и другие, и что будут потеряны дома. Губернатор Джорджии Брайан Кэмп сообщил, что в его штате в результате торнадо погибли два человека, и один человек погиб в Северной Каролине в четверг.

Согласно свежим данным, "Хелен" приближается к северной части штата Южная Каролина, сообщается о перебоях с электроснабжением и поваленных деревьях. Вокруг озер Кеови и Клемсон усиливаются ветер и дождь, а жители прячутся, чтобы переждать шторм. Во многих сельских населенных пунктах ручьи выходят из берегов, а дороги затоплены.

"Хелен" прошел через Джорджию ранним утром в пятницу по местному времени, со скоростью ветра 177 км в час, и, как ожидается, продолжит ослабевать. Последствия шторма ощущались в нескольких штатах, более двух миллионов домохозяйств остались без электричества в пятницу утром во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине.

Во Флориде сохранялась опасность, поскольку большинство побережья Мексиканского залива находилось под угрозой "катастрофических" штормовых нагонов высотой до 6 метров над уровнем земли, прогнозируемых в некоторых частях.

"Значительные оползни" прогнозировались в южных Аппалачах до пятницы. В Гринвилле-Спартанбурге в Южной Каролине синоптики предупредили, что шторм может стать одним из самых "значительных погодных явлений" в регионе в современной истории.

Президент США Джо Байден подписал декларации по чрезвычайному положению для Флориды, Алабамы, Джорджии, Северной Каролины и Южной Каролины до того, как Хелен вышла на сушу. Решение предоставило федеральные ресурсы готовящимся к удару непогоды штатам.

