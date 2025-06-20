Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ

Согласно данным радиоперехвата, один из военнослужащих 68-й мотострелковой дивизии россии "завалил", а затем ел своего побратима, которого ранее считали пропавшим без вести. Передает УНН со ссылкой на официальную страницу ГУР МО Украины.

Детали

Данные радиоперехвата указывают на доказательства каннибализма в армии российской федерации. Запись переговоров оккупантов была обнародована пресс-службой ГУР в соцсети. Речь идет о рассказе командира одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии российской армии.

Вот что пишет пресс-служба ГУР:

Вводные данные – "Брелок" с "фомой" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, который действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

Никто никуда не съебыв..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели - сообщил командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, пишет ГУР.

По данным разведки, "брелка" нашли впоследствии мертвым.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - идет речь в перехваченном разговоре, сообщает ГУР.

Напомним

В Днепре 17-летняя девушка сняла видео танца на кладбище под российскую песню о каннибализме.

Российские каннибалы, осужденные за убийства и расчленение, были помилованы и завербованы для борьбы против Украины, получив государственные медали.