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Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ

Киев • УНН

 • 98 просмотра

ГУР МО Украины сообщило о случае каннибализма в армии РФ на Купянском направлении. Военный 68-й мотострелковой дивизии съел своего побратима, которого считали пропавшим без вести.

Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ

Согласно данным радиоперехвата, один из военнослужащих 68-й мотострелковой дивизии россии "завалил", а затем ел своего побратима, которого ранее считали пропавшим без вести. Передает УНН со ссылкой на официальную страницу ГУР МО Украины.

Детали

Данные радиоперехвата указывают на доказательства каннибализма в армии российской федерации. Запись переговоров оккупантов была обнародована пресс-службой ГУР в соцсети. Речь идет о рассказе командира одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии российской армии.

Вот что пишет пресс-служба ГУР:

Вводные данные – "Брелок" с "фомой" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, который действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.

Никто никуда не съебыв..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели

- сообщил командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, пишет ГУР.

По данным разведки, "брелка" нашли впоследствии мертвым.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - идет речь в перехваченном разговоре, сообщает ГУР.

Напомним

В Днепре 17-летняя девушка сняла видео танца на кладбище под российскую песню о каннибализме.

Российские каннибалы, осужденные за убийства и расчленение, были помилованы и завербованы для борьбы против Украины, получив государственные медали.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаКриминал и ЧП
Днепр
Главное управление разведки Украины
Украина
Купянск
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