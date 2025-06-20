Съел сослуживца на Купянском направлении: ГУР сообщило о случае каннибализма в ВС РФ
Киев • УНН
ГУР МО Украины сообщило о случае каннибализма в армии РФ на Купянском направлении. Военный 68-й мотострелковой дивизии съел своего побратима, которого считали пропавшим без вести.
Согласно данным радиоперехвата, один из военнослужащих 68-й мотострелковой дивизии россии "завалил", а затем ел своего побратима, которого ранее считали пропавшим без вести. Передает УНН со ссылкой на официальную страницу ГУР МО Украины.
Детали
Данные радиоперехвата указывают на доказательства каннибализма в армии российской федерации. Запись переговоров оккупантов была обнародована пресс-службой ГУР в соцсети. Речь идет о рассказе командира одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии российской армии.
Вот что пишет пресс-служба ГУР:
Вводные данные – "Брелок" с "фомой" проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, который действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.
Никто никуда не съебыв..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели
По данным разведки, "брелка" нашли впоследствии мертвым.
"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - идет речь в перехваченном разговоре, сообщает ГУР.
Напомним
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