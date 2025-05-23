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Танцювала на могилах під російську пісню про канібалізм: 17-річна порушниця отримала адмінпротокол

Київ • УНН

 • 164 перегляди

У Дніпрі 17-річна дівчина зняла відео танцю на кладовищі під російську пісню про канібалізм. Поліція склала на неї адмінпротокол за хуліганство, порушниці загрожує штраф.

Танцювала на могилах під російську пісню про канібалізм: 17-річна порушниця отримала адмінпротокол

У Дніпрі 17-річна дівчина зняла танцювальне відео на кладовищі та виклала його в соцмережі. Вона стрибала серед надгробків, а на тлі лунав трек російського виконавця про канібалізм з нецензурною лексикою.Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Дніпра у Facebook.  

Деталі

Інцидент стався на території кладовища, розташованого в Соборному районі міста. Дівчина записала ролик, у якому танцює біля могил під російськомовну композицію з вульгарним змістом та згадками про канібалізм. Відео з'явилося в TikTok 22 травня.

Ювенальна поліція швидко встановила особу авторки відео, нею виявилася місцева 17-річна жителька Дніпра. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з дівчиною та її матір’ю, наголосивши на недопустимості подібних дій у місцях поховання.

На неповнолітню склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення — "дрібне хуліганство". Згідно із законом, їй може загрожувати штраф у розмірі від 51 до 119 гривень. Остаточне рішення прийматиме суд.

Після втручання поліції неповнолітня порушниця видалила відео зі свого TikTok-акаунта.

Нагадаємо

У Рівненській області четверо молодих людей влаштували гучні танці поруч із алеєю Героїв в центрі міста. Їх притягнули до відповідальності.

Лілія Набока

Лілія Набока

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