Танцевала на могилах под русскую песню о каннибализме: 17-летняя нарушительница получила админпротокол
Киев • УНН
В Днепре 17-летняя девушка сняла видео танца на кладбище под русскую песню о каннибализме. Полиция составила на нее админпротокол за хулиганство, нарушительнице грозит штраф.
В Днепре 17-летняя девушка сняла танцевальное видео на кладбище и выложила его в соцсети. Она прыгала среди надгробий, а на фоне звучал трек российского исполнителя о каннибализме с нецензурной лексикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Днепра в Facebook.
Детали
Инцидент произошел на территории кладбища, расположенного в Соборном районе города. Девушка записала ролик, в котором танцует возле могил под русскоязычную композицию с вульгарным содержанием и упоминаниями о каннибализме. Видео появилось в TikTok 22 мая.
Ювенальная полиция быстро установила личность автора видео, ею оказалась местная 17-летняя жительница Днепра. Правоохранители провели профилактическую беседу с девушкой и ее матерью, отметив недопустимость подобных действий в местах захоронения.
На несовершеннолетнюю составили административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "мелкое хулиганство". Согласно закону, ей может грозить штраф в размере от 51 до 119 гривен. Окончательное решение будет принимать суд.
После вмешательства полиции несовершеннолетняя нарушительница удалила видео со своего TikTok-аккаунта.
Напомним
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