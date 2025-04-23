На Рівненщині молодь танцювала біля алеї Героїв - поліція склала адмінпротоколи

У Рівненській області четверо молодих людей влаштували гучні танці поруч із алеєю Героїв в центрі міста. Їх притягнули до відповідальності. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Рівнен області, пише УНН.

Танцювали поблизу алеї загиблих Героїв: поліцейські притягнули до адмінвідповідальності жителів Вараша - зазначають правоохоронці.

За інформацією, до поліції надійшло анонімне повідомлення, що група молодих людей порушує громадський порядок в центрі міста-супутника Рівненської АЕС, поблизу алеї загиблих героїв.

"Крім того, 21 квітня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Вараського райвідділу в одній із місцевих спільнот виявили відео, де компанія молоді поблизу алеї загиблих Героїв гучно слухає музику і танцює", - повідомляє поліція.

Зокрема, порушниками виявилися місцеві жителі віком від 20 до 24 років.

На всіх чотирьох склали протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "дрібне хуліганство".

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