В Ровенской области молодежь танцевала возле аллеи Героев - полиция составила админпротоколы

В Ровенской области четверо молодых людей устроили громкие танцы рядом с аллеей Героев в центре города. Они были привлечены к ответственности. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Ровенской области, пишет УНН.

Танцевали вблизи аллеи погибших Героев: полицейские привлекли к админответственности жителей Вараша - отмечают правоохранители.

По информации, в полицию поступило анонимное сообщение, что группа молодых людей нарушает общественный порядок в центре города-спутника Ровенской АЭС, вблизи аллеи погибших героев.

"Кроме того, 21 апреля во время мониторинга социальных сетей полицейские Варашского райотдела в одном из местных сообществ обнаружили видео, где компания молодежи вблизи аллеи погибших Героев громко слушает музыку и танцует", - сообщает полиция.

В частности, нарушителями оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет.

На всех четверых составили протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "мелкое хулиганство".

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