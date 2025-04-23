В Ровенской области молодежь танцевала возле аллеи Героев - полиция составила админпротоколы
Киев • УНН
В Вараше четверо молодчиков устроили танцы возле аллеи Героев. Полицейские составили на них админпротоколы за мелкое хулиганство после анонимного сообщения и обнаружения видео в соцсетях.
В Ровенской области четверо молодых людей устроили громкие танцы рядом с аллеей Героев в центре города. Они были привлечены к ответственности. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Ровенской области, пишет УНН.
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По информации, в полицию поступило анонимное сообщение, что группа молодых людей нарушает общественный порядок в центре города-спутника Ровенской АЭС, вблизи аллеи погибших героев.
"Кроме того, 21 апреля во время мониторинга социальных сетей полицейские Варашского райотдела в одном из местных сообществ обнаружили видео, где компания молодежи вблизи аллеи погибших Героев громко слушает музыку и танцует", - сообщает полиция.
В частности, нарушителями оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет.
На всех четверых составили протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "мелкое хулиганство".
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