російські "людожери" отримують помилування за вбивство українців - Стратком
Київ • УНН
Російські канібали, засуджені за вбивства і розчленування, були помилувані і завербовані для боротьби проти України, отримавши державні медалі.
У Центрі стратегічних комунікацій заявили, що російські людожери отримують помилування за вбивство українців, передає УНН.
Деталі
Як відзначили у Центрі, режисер дитячого кіножурналу "єралаш" ілля білостоцький у 2022 році був засуджений до 14 років суворого режиму за зґвалтування 14-річного підлітка.
Відсидівши лише трохи понад рік, білостоцький завербувався на війну з Україною, де згодом отримав державну медаль та відповідно – помилування.
"путін продовжує свій кривавий "єралаш" в Україні за допомогою й інших відомих "облич" окремої категорії зеків-"визволителів". А саме – вбивць-канібалів, троє з яких вже також звільнилися достроково", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними Центру, дмитро малишев 10 років тому засмажив з овочами та з’їв серце знайомого таджика.
денис горін був засуджений за вбивство щонайменше 4 людей. А микола оголобяк разом зі своїми друзями розчленовував і з’їв частини тіл чотирьох жертв.
"... статті "канібалізм" в законодавстві рф немає. Можливо, саме тому розлюднення росіян набуло вже буквального сенсу", - резюмували у Центрі.