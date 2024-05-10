российские "людоеды" получают помилование за убийство украинцев - Стратком

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что российские людоеды получают помилование за убийство украинцев, передает УНН.

Детали

Как отметили в Центре, режиссер детского киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий в 2022 году был приговорен к 14 годам строгого режима за изнасилование 14-летнего подростка.

Отсидев лишь чуть больше года, Белостоцкий завербовался на войну с Украиной, где впоследствии получил государственную медаль и соответственно - помилование.

"путин продолжает свой кровавый "ералаш" в Украине с помощью и других известных "лиц" отдельной категории зэков-"освободителей". А именно - убийц-каннибалов, трое из которых уже также освободились досрочно", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Центра, Дмитрий Малышев 10 лет назад зажарил с овощами и съел сердце знакомого таджика.

Денис Горин был осужден за убийство по меньшей мере 4 человек. А Николай Оголобяк вместе со своими друзьями расчленял и съел части тел четырех жертв.

"... статьи "каннибализм" в законодательстве рф нет. Возможно, именно поэтому расчеловечивание россиян приобрело уже буквальный смысл", - резюмировали в Центре.