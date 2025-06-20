З'їв співслужбовця на Куп'янському напрямку: ГУР повідомило про випадок канібалізму в зс рф

Згідно з даними радіоперехоплення, один з військовослужбовців 68-ї мотострілецької дивізії росії "завалив", а потім їв свого побратима, якого раніше вважали зниклим безвісти. Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку ГУР МО України.

Деталі

Дані радіоперехоплення вказують про докази канібалізму в армії російської федерації. Запис переговорів окупантів був оприлюднений пресслужбою ГУР у соцмережі. Ідеться про розповідь командира одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії російської армії.

Ось що пише пресслужба ГУР:

Вводні дані - "Брєлок" з "фомою" проходили службу в складі 52-го окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії зс рф, який діє на Куп’янському напрямку в районі селищ Западне та Лиман Перший.

Никто никуда не съебыв..лся, "брелок" его завалил, а потом ел нах..й две недели - повідомив командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії зс рф, пише ГУР.

За даними розвідки, "брєлка" знайшли згодом мертвим.

"Говорят двести был, бл..ть. Ну, он съел напарника, так что это так, для размышлений", - ідеться у перехопленій розмові, повідомляє ГУР.

Нагадаємо

У Дніпрі 17-річна дівчина зняла відео танцю на кладовищі під російську пісню про канібалізм.

Російські канібали, засуджені за вбивства і розчленування, були помилувані і завербовані для боротьби проти України, отримавши державні медалі.