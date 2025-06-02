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Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись
Ексклюзив
06:01 • 16619 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

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Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Київ • УНН

 • 16647 перегляди

2 червня – Міжнародний день боротьби з РХП, що вражають мільйони людей. Найчастіше зустрічаються у дівчат 13-25 років, лікування потребує комплексної терапії та довічного дотримання рекомендацій.

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

2 червня відзначають Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки, якими страждають понад 70 мільйонів людей у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 1 з 10 людей може стикатися з симптомами РХП протягом життя. Саме цей психічний розлад має найвищий рівень смертності.

Про особливості розладів, їх розповсюдженість та чи можливо від них повністю позбутися кореспондентка УНН поспілкувалася з дієтологинею Людмилою Гончаровою.

Що таке розлади харчової поведінки?

Розлади харчової поведінки - це сукупність неадекватних поведінкових синдромів, пов'язаних з порушеннями в прийомі їжі.

Як правило, до розладів їжі відносять нервову анорексію, нервову булімію, компульсивне переїдання, а також ряд інших розладів.

З мого досвіду я бачу, що це неглибоко психогенна обумовленість, вона стоїть на генетичній обумовленості, тобто генетично-гормональній складовій. Такі гормони як грелін і лептин обумовлюють нашу харчову поведінку. Тобто, коли людина не їсть так, як їй потрібно, їсть те, що в неї не засвоюється, а те, що засвоюється, вона з’їдає мало, то організму не вистачає

- сказала Гончарова.

Він змушує людину відкривати холодильник і їсти, при цьому переїдаючи, бо організм раніше не отримав необхідних речовин.

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У людей якого віку він частіше зустрічається

На сьогодні дуже багато розладів у молоді приблизно 13-14 років, коли дівчата не доїдають для того, щоб виглядати як їхні кумири.

В основній групі ризику - дівчата 13–25 років, поширюється РХП і серед хлопців, особливо після гіперфіксації на фітнесі.

Найчастіше РХП виявляють у дітей, особливо тих, на кого дорослі менше звертають увагу. І, на жаль, ними ніхто психологічно не займається.

Яке є лікування розладів харчової поведінки

Одного метода лікування РХП не існує, тим паче за 1 консультацію. Це серйозна робота мінімум на півроку чи рік , котра складається з когнітивно-поведінкової терапії, також терапії, орієнтованій на сім'ю, можливо підбір препаратів нейролептиків, індивідуальний підбір харчування, сформований лікарем, котрий може відкоригувати обмін речовин і завдяки цьому поліпшити гормональний стан дитини чи дорослої людини

- зазначила лікарка.

Як жити в ремісії

"Дотримання рекомендацій - довічне, бо це не вірус. І тільки при постійному дотриманні графіку прийомів їжі, контролю норми води, необхідних вітамінів, мікро-і макроелементів, досягається так би мовити ремісія", - вказала Гончарова. 

Доповнення

Починаючи з 2016 року, 2 червня відзначають Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки відзначають 2 червня, починаючи з 2016 року. РХП мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних розладів, особливо анорексія.

Серед хворих лише 20-30% тих, хто отримує адекватну та правильну допомогу. Причиною такого відносно малого відсотка є невизнання проблеми в суспільстві, засудження, сором потерпілого чи нестача фахівців.

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Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоЗдоров'я
Всесвітня організація охорони здоров'я
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