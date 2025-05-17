До 2050 року двоє з трьох дорослих можуть страждати на ожиріння - доповідь
Київ • УНН
World Heart Federation повідомляє про зростання ожиріння та його зв'язок із серцево-судинними захворюваннями. До 2050 року більша частина населення матиме надмірну вагу.
До 2050 року практично двоє з трьох дорослих можуть мати надмірну вагу або страждати на ожиріння, згідно з доповіддю World Heart Report від World Heart Federation, пише УНН.
Деталі
У доповіді World Heart Report підкреслюються тенденції, які можуть призвести до різкого зростання витрат на охорону здоров'я:
- оскільки рівень дитячого ожиріння продовжує зростати, діти з високим індексом маси тіла (ІМТ) на 40% частіше, ніж їхні однолітки, страждають від серцево-судинних захворювань у середньому віці;
- початок ожиріння в молодому віці може значно скоротити тривалість життя, у той час як психологічні наслідки дитячого ожиріння серйозні - ожиріння наразі є основною причиною булінгу і дискримінації в школах;
- смертність від серцево-судинних захворювань, обумовлена високим ІМТ, наразі є найвищою серед країн з середнім рівнем доходу, з показниками до 67,5 смертей на 100 000 осіб в Північній Африці і на Близькому Сході;
- по всьому світу випадки ожиріння збільшилися майже в кожній країні в період з 1990 по 2022 рік, а глобальна смертність від серцево-судинних захворювань, пов'язаних з високим ІМТ, зросла більш ніж удвічі;
- якщо поточні тенденції зростання збережуться, дані прогнозують, що до 2050 року майже 2 з 3 дорослих старше 25 років можуть мати надмірну вагу або ожиріння;
- зсув у типах зайнятості в бік сидячої роботи також пов'язаний з розвитком ожиріння і серцево-судинних захворювань, як і довгий робочий день і часта робота понаднормово.
У звіті висловлюється стурбованість тим, що стигматизація, з якою стикаються люди, які живуть з ожирінням, не дозволяє їм отримувати адекватне лікування за допомогою посібника, підтримки способу життя і відповідних ліків. Ожиріння викликане не лише малорухливим способом життя і переїданням, ідеться в ньому.
Шлюб втричі збільшує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок – дослідження13.03.2025, 14:48 • 15446 переглядiв