Шлюб втричі збільшує ризик ожиріння у чоловіків, але не у жінок – дослідження

Шлюб суттєво підвищує ризик ожиріння у чоловіків, тоді як у жінок такого зв’язку не виявлено. Одруження значно збільшує ризик ожиріння у чоловіків, але не має такого ж ефекту для жінок. Дослідники з Варшавського інституту кардіології вивчили взаємозв’язок між шлюбом і змінами в масі тіла та виявили, як шлюб може сприяти набору зайвої ваги, особливо у чоловіків.

Про повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, глобальні показники ожиріння більш ніж подвоїлися з 1990 року, понад 2,5 мільярда дорослих і дітей класифікуються як такі, що мають надмірну вагу або страждають на ожиріння.

За прогнозами, до 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у всьому світі матимуть надмірну вагу або страждатимуть на ожиріння. Хоча відомо, що неправильне харчування, відсутність активності, генетика, токсини довкілля та супутні захворювання підвищують ризик, вчені з Національного інституту кардіології у Варшаві (Польща) вирішили вивчити, чи мають значення й інші чинники.

Дослідження, у якому взяли участь 2405 осіб із середнім віком 50 років, показало, що одружені чоловіки в 3,2 раза частіше страждають на ожиріння, ніж неодружені. Водночас серед жінок такого зростання ризику не спостерігається. Однак шлюб збільшує ймовірність надмірної ваги загалом: на 62% у чоловіків і на 39% у жінок.

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Попередні дослідження підтверджують цю тенденцію. У 2024 році китайські вчені встановили, що протягом перших п’яти років шлюбу індекс маси тіла (ІМТ) чоловіків стабільно зростає. А дослідження Університету Бата показало, що в середньому одружені чоловіки важать на 1,4 кг більше, ніж їхні неодружені однолітки.

Варшавське дослідження показало, що вік також є фактором збільшення ваги: з кожним роком збільшення віку ризик надмірної ваги збільшується на 3% у чоловіків і на 4% у жінок, а ризик ожиріння - на 4% у чоловіків і на 6% у жінок.

Дослідження показало, що деякі чинники підвищують ризик ожиріння лише у жінок. Наприклад, депресія подвоює його, а низька обізнаність у питаннях здоров’я підвищує ризик на 43%.

Також ожиріння частіше зустрічається серед жінок, які живуть у невеликих містах і селах.

Це дослідження - ще одне нагадування про те, що надлишкова вага зумовлена складним поєднанням соціальних, психологічних і ширших чинників навколишнього середовища, а не просто особистим вибором. З кожним роком ризик зіштовхнутися з надмірною вагою або ожирінням збільшується, особливо для жінок. Тим часом, зв'язок між шлюбом та ожирінням у чоловіків підкреслює, як зміни способу життя, звички та суспільні очікування формують наше здоров'я - пояснила директор Obesity Health Alliance Кетрін Дженнер.

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Крім того, за її словами, дослідження також припускає, що чоловіки можуть бути більш схильні набирати вагу після вступу в шлюб через такі чинники, як збільшення розмірів порцій, соціальне харчування і зниження фізичної активності, тоді як жінки, можливо, як і раніше, більше турбуються про свою вагу через суспільний тиск.

Замість того, щоб звинувачувати окремих людей, нам потрібна політика, яка зробить здоровий вибір легким вибором - за допомогою поліпшення умов харчування, освіти та підтримки на кожному етапі життя - додала експертка.

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