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Брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин, но не у женщин – исследование

Киев • УНН

 • 15318 просмотра

Женитьба значительно повышает риск ожирения у мужчин, но не у женщин, как показали исследования. С возрастом риск избыточного веса увеличивается, особенно среди женщин.

Брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин, но не у женщин – исследование

Брак существенно повышает риск ожирения у мужчин, в то время как у женщин такой связи не выявлено. Женитьба значительно увеличивает риск ожирения у мужчин, но не оказывает такого же эффекта для женщин. Исследователи из Варшавского института кардиологии изучили взаимосвязь между браком и изменениями в массе тела и выявили, как брак может способствовать набору лишнего веса, особенно у мужчин.

Об сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, глобальные показатели ожирения более чем удвоились с 1990 года, более 2,5 миллиарда взрослых и детей классифицируются как имеющие избыточный вес или страдающие ожирением.

По прогнозам, к 2050 году более половины взрослых и треть детей во всем мире будут иметь избыточный вес или страдать ожирением. Хотя известно, что неправильное питание, отсутствие активности, генетика, токсины окружающей среды и сопутствующие заболевания повышают риск, ученые из Национального института кардиологии в Варшаве (Польша) решили изучить, имеют ли значение и другие факторы.

Исследование, в котором приняли участие 2405 человек со средним возрастом 50 лет, показало, что женатые мужчины в 3,2 раза чаще страдают ожирением, чем неженатые. В то же время среди женщин такого роста риска не наблюдается. Однако брак увеличивает вероятность избыточного веса в целом: на 62% у мужчин и на 39% у женщин.

Более половины взрослых и треть детей в мире будут иметь избыточный вес или ожирение к 2050 году - исследование04.03.25, 10:19 • 23160 просмотров

Предыдущие исследования подтверждают эту тенденцию. В 2024 году китайские ученые установили, что в течение первых пяти лет брака индекс массы тела (ИМТ) мужчин стабильно растет. А исследование Университета Бата показало, что в среднем женатые мужчины весят на 1,4 кг больше, чем их неженатые сверстники.

Варшавское исследование показало, что возраст также является фактором увеличения веса: с каждым годом увеличения возраста риск избыточного веса увеличивается на 3% у мужчин и на 4% у женщин, а риск ожирения - на 4% у мужчин и на 6% у женщин.

Исследование показало, что некоторые факторы повышают риск ожирения только у женщин. Например, депрессия удваивает его, а низкая осведомленность в вопросах здоровья повышает риск на 43%.

Также ожирение чаще встречается среди женщин, живущих в небольших городах и селах.

Это исследование - еще одно напоминание о том, что избыточный вес обусловлен сложным сочетанием социальных, психологических и более широких факторов окружающей среды, а не просто личным выбором. С каждым годом риск столкнуться с избыточным весом или ожирением увеличивается, особенно для женщин. Тем временем, связь между браком и ожирением у мужчин подчеркивает, как изменения образа жизни, привычки и общественные ожидания формируют наше здоровье

- пояснила директор Obesity Health Alliance Кэтрин Дженнер.

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить20.02.25, 12:17 • 129354 просмотра

Кроме того, по ее словам, исследование также предполагает, что мужчины могут быть более склонны набирать вес после вступления в брак из-за таких факторов, как увеличение размеров порций, социальное питание и снижение физической активности, тогда как женщины, возможно, по-прежнему больше беспокоятся о своем весе из-за общественного давления.

Вместо того, чтобы обвинять отдельных людей, нам нужна политика, которая сделает здоровый выбор легким выбором - с помощью улучшения условий питания, образования и поддержки на каждом этапе жизни

- добавила эксперт.  

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