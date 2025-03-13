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Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Киев • УНН

 • 130281 просмотра

Исследование Гарвардского университета показало, что умеренное употребление алкоголя снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышает уровень "хорошего" (ЛПВП).

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Исследователи из Гарвардского университета заметили снижение уровня "плохого" холестерина среди пьющих.

Передает УНН со ссылкой на ArsTechnica.

Ограничение употребления алкоголя важно, учитывая, что различные проблемы со здоровьем, такие как случайные травмы, заболевания печени, высокое кровяное давление - связаны с чрезмерным потреблением напитков. Но выводы в новом исследовании ученых из Гарвардского университета указывают на то, что не все так плохо. В случаях умеренного потребления есть польза в том, что "плохой" холестерин снижается.

Исследователи провели эксперимент с участием почти 58 000 взрослых жителей Японии, используя базу данных медицинских записей, полученных во время плановых обследований. Было обнаружено, что когда люди переходили от непьющих к пьющим во время исследования, у них снижался уровень "плохого" холестерина - холестерина липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП.

"Хороший" холестерин, то есть холестерин липопротеидов высокой плотности, или ЛПВП, по данным исследования повышался, когда участники эксперимента употребляли алкоголь

- говорится в материале.

Интересно, что уровень ЛПВП повысился настолько, что фактически превзошел улучшения, которые обычно наблюдаются при приеме лекарств, отмечают исследователи.

У людей, которые перешли от нулевого количества напитков до 1,5 напитков в день или меньше, уровень плохого холестерина ЛПНП снизился на 0,85 мг/дл, а уровень хорошего холестерина ЛПВП повысился на 0,58 мг/дл, по сравнению с непьющими людьми, которые никогда не начинали пить. У тех, кто начал пить от нуля до 1,5-3 напитков в день, уровень плохого ЛПНП снизился на 4,4 мг/дл, а уровень хорошего ЛПВП повысился на 2,49 мг/дл. 

- говорится в материале. 

Для справки:

  • оптимальный уровень ЛПНП для взрослых составляет менее 100 мг/дл;
    • оптимальный уровень ЛПВП - 60 мг/дл или выше.

      Важно:

      Более высокие уровни ЛПНП могут увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний периферических артерий и других проблем со здоровьем.

      Более высокий уровень ЛПВП имеет защитный эффект против сердечно-сосудистых заболеваний. Хотя некоторые изменения, о которых сообщается в исследовании, были незначительными, исследователи отмечают, что в некоторых случаях они могут иметь значение.

      Например, увеличение ЛПНП на 5 мг/дл достаточно, чтобы повысить риск сердечно-сосудистого события на 2-3 процента.

      Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование07.03.25, 14:17 • 118495 просмотров

      Исследователи запустили три разные модели для корректировки различных факторов, в том числе основных, таких как возраст, пол, индекс массы тела, а также заболеваний, таких как гипертония и диабет, и факторов образа жизни, таких как физические упражнения, пищевые привычки и курение. Все модели демонстрировали одинаковые ассоциации.

      Также разделили данные по тому, какие алкогольные напитки люди употребляли - вино, пиво, саке, другие алкогольные напитки. Результаты были одинаковы во всех категориях.

      Алкоголь может вызвать по меньшей мере 7 видов рака21.02.25, 16:12 • 21384 просмотра

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

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