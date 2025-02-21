Алкоголь может вызвать по меньшей мере 7 видов рака

Современные исследования подтверждают, что алкоголь может привести к возникновению по меньшей мере 7 видов рака, в частности ротовой полости, глотки, гортани, молочной железы у женщин и тому подобное. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

В конце 1980-х годов впервые была установлена прямая взаимосвязь между употреблением алкоголя и возникновением рака, и современные научные исследования только подтверждают эту зависимость - говорится в сообщении.

Отмечается, что алкоголь провоцирует развитие по меньшей мере 7 видов рака:

ротовой полости;

глотки;

гортань;

молочной железы у женщин;

колоректального рака;

печени;

пищевода.

Международное агентство по исследованию рака ВОЗ классифицирует алкогольные напитки и содержащийся в них этанол как канцерогены наряду с табаком, асбестом и формальдегидом. В 2020 году употребление алкоголя вызвало более 740 тысяч случаев рака (>4% от общего количества) - добавляют в центре.

По данным опроса Центра общественного здоровья среди взрослого населения Украины в 2024 году, 72% всего населения употребляли алкоголь в течение года, среди мужчин этот показатель составляет 77,8%, а среди женщин - 66,3%.

Чрезмерное эпизодическое употребление алкоголя - это потребление шести или более порций чистого спирта для мужчин или четырех или более порций для женщин за один случай употребления (одна стандартная порция - 10 г чистого спирта, а один стандартный алкогольный напиток - это 250 мл пива, 100 мл вина, 30 мл водки и т.д.)

Этанол, который содержится во всех алкогольных напитках, вызывает рак по меньшей мере четырьмя способами:

алкоголь расщепляется до ацетальдегида - токсичного соединения, которое связывается с ДНК и повреждает ее. Это может привести к неконтролируемому росту клеток и формированию раковой опухоли;

алкоголь способствует образованию активных форм кислорода, вызывающих окислительный стресс, повреждая ДНК, белки и липиды и усиливая воспалительные процессы в организме;

алкоголь влияет на уровень гормонов, в частности увеличивает количество эстрогена, а это может вызвать развитие рака молочной железы;

алкоголь может усиливать действие канцерогенов, в частности содержащихся в табачном дыме. Он растворяет вредные вещества, облегчая их всасывание в организм и повышая риск рака ротовой полости и горла.

Даже низкое или умеренное употребление алкоголя повышает риск возникновения рака. Например, повышается риск развития рака ротовой полости на 40% у тех, кто выпивает один стандартный напиток в день, и на 97% у тех, кто потребляет два стандартных напитка ежедневно, по сравнению с теми, кто не пьет - добавляют в центре.

Напомним

Вивек Мурти призывает размещать предупреждения о риске рака на этикетках алкогольных напитков. Алкоголь является третьей по значимости причиной рака в США, вызывая 20 000 смертей ежегодно.