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К 2050 двое из трех взрослых могут страдать ожирением - доклад

Киев • УНН

 • 210 просмотра

World Heart Federation сообщает о росте ожирения и его связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К 2050 году большая часть населения будет иметь избыточный вес.

К 2050 двое из трех взрослых могут страдать ожирением - доклад

К 2050 году приктически двое из трех взрослых могут иметь избыточный вес или страдать ожирением, согласно докладу World Heart Report от World Heart Federation, пишет УНН.

Детали

В докладе World Heart Report подчеркиваются тенденции, которые могут привести к резкому росту расходов на здравоохранение:

  • поскольку уровень детского ожирения продолжает расти, дети с высоким индексом массы тела (ИМТ) на 40% чаще, чем их сверстники, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте;
    • начало ожирения в молодом возрасте может значительно сократить продолжительность жизни, в то время как психологические последствия детского ожирения серьезны - ожирение в настоящее время является основной причиной издевательств и дискриминации в школах;
      • смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленная высоким ИМТ, в настоящее время является самой высокой среди стран со средним уровнем дохода, с показателями до 67,5 смертей на 100 000 человек в Северной Африке и на Ближнем Востоке;
        • по всему миру случаи ожирения увеличились почти в каждой стране в период с 1990 по 2022 год, а глобальная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с высоким ИМТ, выросла более чем вдвое;
          • если текущие тенденции роста сохранятся, данные прогнозируют, что к 2050 году почти 2 из 3 взрослых старше 25 лет могут иметь избыточный вес или ожирение;
            • сдвиг в типах занятости в сторону сидячей работы также связан с развитием ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, как и долгий рабочий день и частая работа сверхурочно.

              В отчете выражается обеспокоенность тем, что стигматизация, с которой сталкиваются люди, живущие с ожирением, не позволяет им получать адекватное лечение посредством руководства, поддержки образа жизни и соответствующих лекарств. Ожирение вызвано не только малоподвижным образом жизни и перееданием, говорится в нем.

              Брак втрое увеличивает риск ожирения у мужчин, но не у женщин – исследование13.03.2025, 14:48 • 15446 просмотров

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

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