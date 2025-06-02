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Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться
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06:01 • 6846 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

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Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Киев • УНН

 • 5700 просмотра

2 июня – Международный день борьбы с РПП, поражающими миллионы людей. Чаще всего встречаются у девушек 13-25 лет, лечение требует комплексной терапии и пожизненного соблюдения рекомендаций.

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

2 июня отмечают Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, которыми страдают более 70 миллионов людей в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения 1 из 10 человек может сталкиваться с симптомами РПП в течение жизни. Именно это психическое расстройство имеет самый высокий уровень смертности.

Об особенностях расстройств, их распространенности и возможно ли от них полностью избавиться корреспондентка УНН пообщалась с диетологом Людмилой Гончаровой.

Что такое расстройства пищевого поведения?

Расстройства пищевого поведения - это совокупность неадекватных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приеме пищи.

Как правило, к расстройствам пищи относят нервную анорексию, нервную булимию, компульсивное переедание, а также ряд других расстройств.

Из моего опыта я вижу, что это неглубоко психогенная обусловленность, она стоит на генетической обусловленности, то есть генетически-гормональной составляющей. Такие гормоны как грелин и лептин обусловливают наше пищевое поведение. То есть, когда человек не ест так, как ему нужно, ест то, что у него не усваивается, а то, что усваивается, он съедает мало, то организму не хватает

- сказала Гончарова.

Он заставляет человека открывать холодильник и есть, при этом переедая, потому что организм раньше не получил необходимых веществ.

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У людей какого возраста он чаще встречается

На сегодня очень много расстройств у молодежи примерно 13-14 лет, когда девушки не доедают для того, чтобы выглядеть как их кумиры.

В основной группе риска - девушки 13-25 лет, распространяется РПП и среди парней, особенно после гиперфиксации на фитнесе.

Чаще всего РПП выявляют у детей, особенно тех, на кого взрослые меньше обращают внимание. И, к сожалению, ими никто психологически не занимается.

Какое есть лечение расстройств пищевого поведения

Одного метода лечения РПП не существует, тем более за 1 консультацию. Это серьезная работа минимум на полгода или год, которая состоит из когнитивно-поведенческой терапии, также терапии, ориентированной на семью, возможно подбор препаратов нейролептиков, индивидуальный подбор питания, сформированный врачом, который может откорректировать обмен веществ и благодаря этому улучшить гормональное состояние ребенка или взрослого человека

- отметила врач.

Как жить в ремиссии

"Соблюдение рекомендаций - пожизненное, потому что это не вирус. И только при постоянном соблюдении графика приемов пищи, контроля нормы воды, необходимых витаминов, микро- и макроэлементов, достигается так сказать ремиссия", - указала Гончарова. 

Дополнение

Начиная с 2016 года, 2 июня отмечают Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения отмечают 2 июня, начиная с 2016 года. РПП имеют самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств, особенно анорексия.

Среди больных лишь 20-30% тех, кто получает адекватную и правильную помощь. Причиной такого относительно малого процента является непризнание проблемы в обществе, осуждение, стыд пострадавшего или нехватка специалистов.

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания 26.05.25, 09:37 • 100500 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоЗдоровье
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