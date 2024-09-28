Ураган "Хелен" у США забрав життя вже 44 людей
Київ • УНН
Ураган "Хелен" спричинив масштабні руйнування у Флориді та на південному сході США, забравши життя 44 людей. Стихія завдала збитків на суму від 15 до 26 млрд доларів, знеструмивши лікарні та зруйнувавши будинки.
Щонайменше 44 людини загинули через ураган "Хелен", який пронісся південним сходом США. Про це пише видання AP, передає УНН.
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"У п’ятницю ураган "Хелен" завдав величезних руйнувань по всій Флориді та південно-східній частині США, вбивши щонайменше 44 людини, зламавши високі дуби, і зруйнувавши будинки", - пише видання.
Зазначається, що серед загиблих були троє пожежників, жінка з місячними близнюками та 89-річна жінка, чий будинок постраждав від падіння дерева.
Ураган четвертої категорії знеструмив деякі лікарні на півдні Джорджії.
Ураган мав максимальну постійну швидкість вітру 140 миль/год (225 км/год), коли він обрушився пізно в четвер на малонаселений регіон у сільській місцевості Біг-Бенд у Флориді, де розташовані рибальські села та схованки для відпустки, де стикаються півострів і півострів.
Наголошується, що ураган завдав збитків від 15 до 26 млрд доларів.
Нагадаємо
27 вересня ураган "Хелен" обрушився на Флориду, спричинивши масові відключення та рекордні штормові нагони. Згодом він ослаб до тропічного шторму, переміщуючись далі по суші.