У Мексиці під час шторму "Джон" щонайменше 22 людини загинули
Київ • УНН
У Мексиці шторм "Джон" спричинив масштабні повені та зсуви, забравши життя щонайменше 22 людей. Найбільше постраждав штат Герреро, де проводяться рятувальні операції та евакуація жителів.
Жителі південно-західної Мексики, у суботу ,евакуювалися з будинків, затоплених залишками урагану "Джон", який протягом тижня спустошував тихоокеанське узбережжя. Повені та зсуви забрали життя щонайменше 22 людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Повідомляється, що у штаті Герреро, який постраждав найбільше і є одним із найбідніших у Мексиці, місцеві ЗМІ повідомили про 18 загиблих, багато з яких стали жертвами зсувів, що зруйнували будинки. На півдні, в штаті Оахака, повідомляється про три смерті, а ще одна дитина загинула в річці на півночі штату Мічоакан.
"Джон" швидко перетворився на потужний ураган, перш ніж накрив Герреро. Після цього шторм розсіявся, але знову сформувався над морем, приносячи сильні дощі та повені вздовж узбережжя на північ.
У п'ятницю шторм почав слабшати і більше не вважається активним.
Губернаторка штату Герреро Евелін Сальгадо поділилася в соціальних мережах фотографіями рятувальних операцій у великому курортному місті Акапулько, де рятувальники проводять рятувальні операції на човнах, гідроциклах та гелікоптерах для допомоги постраждалим.
Жителі, які евакуювалися з затоплених районів на човнах і серфбордах, закликали владу надати допомогу, оскільки місто, яке ще оговтується після руйнівного урагану 2023 року, стикається з другою катастрофою менш ніж за рік.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що доступ до аеропорту відновлено, влада продовжує розподіляти допомогу постраждалим.
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