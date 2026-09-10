У Польщі знайшли могилу віком майже 5000 років із 2 людськими головами та намистом із 42 зубів

На південному заході Польщі археологи виявили неолітичне поховання чоловіка, якого поховали разом із 2 людськими головами та незвичайним намистом із 42 зубів. Могилу датують приблизно 2900 роком до нашої ери, повідомляє Archaeology Magazine із посиланням на Live Science та Вроцлавський медичний університет, пише УНН.

Деталі

Поховання знайшли на території кладовища римської епохи. Поруч із останками чоловіка археологи виявили бурштинові намистини, крем'яне лезо та бойову сокиру із серпентиніту. Саме форма сокири допомогла дослідникам визначити приблизний вік могили.

У Єгипті знайшли неушкоджену гробницю високопоставленого чиновника віком понад 4 тисячі років

Особливу увагу науковців привернули 42 зуби, акуратно розташовані біля тіла. У коренях кожного з них були просвердлені отвори, тому дослідники припускають, що вони утворювали намисто.

Серед зубів могли бути й людські

За словами Павела Домбровського з Вроцлавського медичного університету, йдеться про різці та ікла великих ссавців – вовків, оленів, ведмедів і, можливо, людей.

Можливо, ми виявили могилу воїна чи мисливця, але завдяки цьому намисту можемо припустити, що це була важлива людина, наприклад лідер сімейного клану – пояснив Домбровський.

Ще більш незвичною знахідкою стали 2 людські голови, поховані разом із чоловіком. Дослідники припускають, що вони могли бути дарами або підношеннями.

Подальші дослідження мають встановити, чи були ці люди обезголовлені, а також чи існували між ними родинні зв'язки. Археологи вважають, що поховані могли належати до культури шнурової кераміки.

В Ірані знайшли настільну гру віком 4600 років