В Польше нашли могилу возрастом почти 5000 лет с 2 человеческими головами и ожерельем из 42 зубов
Киев • УНН
Погребение датируют примерно 2900 годом до н. э. Рядом с мужчиной обнаружили две головы и ожерелье из 42 просверленных зубов.
На юго-западе Польши археологи обнаружили неолитическое захоронение мужчины, которого похоронили вместе с 2 человеческими головами и необычным ожерельем из 42 зубов. Могилу датируют примерно 2900 годом до нашей эры, сообщает Archaeology Magazine со ссылкой на Live Science и Вроцлавский медицинский университет, пишет УНН.
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Захоронение обнаружили на территории кладбища римской эпохи. Рядом с останками мужчины археологи нашли янтарные бусины, кремнёвое лезвие и боевой топор из серпентинита. Именно форма топора помогла исследователям определить примерный возраст могилы.
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Особое внимание учёных привлекли 42 зуба, аккуратно расположенные возле тела. В корнях каждого из них были просверлены отверстия, поэтому исследователи предполагают, что они образовывали ожерелье.
Среди зубов могли быть и человеческие
По словам Павела Домбровского из Вроцлавского медицинского университета, речь идёт о резцах и клыках крупных млекопитающих — волков, оленей, медведей и, возможно, людей.
Возможно, мы обнаружили могилу воина или охотника, но благодаря этому ожерелью можем предположить, что это был важный человек, например лидер семейного клана
Ещё более необычной находкой стали 2 человеческие головы, похороненные вместе с мужчиной. Исследователи предполагают, что они могли быть дарами или подношениями.
Дальнейшие исследования должны установить, были ли эти люди обезглавлены, а также существовали ли между ними родственные связи. Археологи считают, что похороненные могли принадлежать к культуре шнуровой керамики.
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