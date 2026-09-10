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В Польше нашли могилу возрастом почти 5000 лет с 2 человеческими головами и ожерельем из 42 зубов

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Погребение датируют примерно 2900 годом до н. э. Рядом с мужчиной обнаружили две головы и ожерелье из 42 просверленных зубов.

В Польше нашли могилу возрастом почти 5000 лет с 2 человеческими головами и ожерельем из 42 зубов

На юго-западе Польши археологи обнаружили неолитическое захоронение мужчины, которого похоронили вместе с 2 человеческими головами и необычным ожерельем из 42 зубов. Могилу датируют примерно 2900 годом до нашей эры, сообщает Archaeology Magazine со ссылкой на Live Science и Вроцлавский медицинский университет, пишет УНН.

Подробности

Захоронение обнаружили на территории кладбища римской эпохи. Рядом с останками мужчины археологи нашли янтарные бусины, кремнёвое лезвие и боевой топор из серпентинита. Именно форма топора помогла исследователям определить примерный возраст могилы.

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Особое внимание учёных привлекли 42 зуба, аккуратно расположенные возле тела. В корнях каждого из них были просверлены отверстия, поэтому исследователи предполагают, что они образовывали ожерелье.

Среди зубов могли быть и человеческие

По словам Павела Домбровского из Вроцлавского медицинского университета, речь идёт о резцах и клыках крупных млекопитающих — волков, оленей, медведей и, возможно, людей.

Возможно, мы обнаружили могилу воина или охотника, но благодаря этому ожерелью можем предположить, что это был важный человек, например лидер семейного клана

— объяснил Домбровский.

Ещё более необычной находкой стали 2 человеческие головы, похороненные вместе с мужчиной. Исследователи предполагают, что они могли быть дарами или подношениями.

Дальнейшие исследования должны установить, были ли эти люди обезглавлены, а также существовали ли между ними родственные связи. Археологи считают, что похороненные могли принадлежать к культуре шнуровой керамики.

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Степан Гафтко

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