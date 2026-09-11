В пещерах Испании обнаружили следы каннибализма, практиковавшегося на протяжении тысячелетий: из черепов делали чаши

Археологи обнаружили на юге Испании свидетельства каннибализма среди людей эпохи неолита, причем в разных сообществах он мог быть связан как с насилием, так и с ритуальными практиками. Исследователи проанализировали около 1000 человеческих костей и зубов из 3 пещер, сообщает Phys.org, пишет УНН.

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Команда под руководством Пальмиры Саладье из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции изучала останки на наличие порезов, переломов, следов приготовления пищи и человеческих укусов.

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В пещере Малальмерсо исследователи обнаружили кости как минимум 36 человек, датированные примерно 5300–4950 годами до нашей эры. Ученые предполагают, что эти люди могли погибнуть во время одного эпизода насилия. Более половины останков имели следы кипячения, а на 2 черепах обнаружили травмы от ударов тупыми предметами.

Из человеческих черепов изготавливали чаши

В пещере Каригуэла почти на всех исследованных человеческих костях археологи обнаружили следы обработки. Особенно необычной находкой стали 2 черепа, которые были переработаны в чаши для питья.

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Другую картину обнаружили в пещере Майоликас. Найденные там останки датируются примерно 3950–3760 годами до нашей эры и были окрашены красной киноварью. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что обращение с человеческими останками было частью ритуала или погребальной практики.

Авторы исследования пришли к выводу, что каннибализм в неолитических сообществах юга Испании практиковали в разные периоды и, вероятно, по разным причинам — от насильственных конфликтов до ритуалов.

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