У Фінляндії знайшли найбільший скарб епохи вікінгів – понад 4 кг монет пролежали під землею близько 1000 років

На півдні Фінляндії за допомогою металошукача виявили найбільший у країні срібний скарб епохи вікінгів – тисячі монет, ювелірні вироби та фрагменти срібла загальною вагою близько 4,5 кг. Знахідку датують 1000-1050 роками, повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Скарб був розділений на 2 частини та захований у контейнерах із берести. Їх закопали в лісовій місцевості на відстані кількох метрів один від одного, а місця схованок позначили камінням.

У цьому скарбі досить багато монет. У мене ще не було часу їх усі переглянути – розповів представник Історичного музею Лахті Еско Тіккала.

Срібло з різних куточків світу

Під час першого огляду дослідники виявили монети з територій сучасних Німеччини, Швеції та Великої Британії. Серед знахідок також є срібні дирхеми, викарбувані в ісламському світі.

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Археологи знайшли й так зване рубане срібло – фрагменти дорогоцінного металу, які в епоху вікінгів могли розрізати на менші частини та використовувати як платіжний засіб відповідно до їхньої ваги.

Дослідникам ще належить детально вивчити тисячі предметів зі схованки. Уже зараз масштаб знахідки робить її найбільшим відомим срібним скарбом епохи вікінгів, виявленим у Фінляндії.

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