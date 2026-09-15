В Финляндии нашли крупнейший клад эпохи викингов — более 4 кг монет пролежали под землёй около 1000 лет
Киев • УНН
В лесу обнаружили клад весом около 4,5 кг, спрятанный 1000 лет назад. Среди находок — тысячи монет, украшения и рубленое серебро.
На юге Финляндии с помощью металлоискателя обнаружили крупнейший в стране серебряный клад эпохи викингов — тысячи монет, ювелирные изделия и фрагменты серебра общим весом около 4,5 кг. Находку датируют 1000–1050 годами, сообщает Live Science, пишет УНН.
Подробности
Клад был разделён на 2 части и спрятан в контейнерах из бересты. Их закопали в лесистой местности на расстоянии нескольких метров друг от друга, а места тайников обозначили камнями.
В этом кладе довольно много монет. У меня ещё не было времени просмотреть их все
Серебро из разных уголков мира
Во время первого осмотра исследователи обнаружили монеты с территорий современных Германии, Швеции и Великобритании. Среди находок также есть серебряные дирхемы, отчеканенные в исламском мире.
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Исследователям ещё предстоит детально изучить тысячи предметов из тайника. Уже сейчас масштаб находки делает её крупнейшим известным серебряным кладом эпохи викингов, обнаруженным в Финляндии.
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