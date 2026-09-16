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От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне

Киев • УНН

 • 9990 просмотра

Военные используют бытовые вещи для маскировки, укреплений и тестирования техники. Доступность помогает быстро закрывать локальные потребности.

От фольги до рыболовных сетей: как совершенно бытовые предметы нашли своё применение на войне

Фольга, велосипедный хомут, рыболовная сеть и обычная гайка — вещи, которые обычно не ассоциируются с военными технологиями. Однако во время войны они могут получить новое назначение: помогать тестировать технику, оборудовать позиции или закрывать какие-то инженерные потребности. УНН обсудил с военными экспертами, как абсолютно бытовые предметы стали одной из особенностей современной войны.

Детали

Есть вещи, назначение которых кажется настолько очевидным, что сложно представить их в другой роли. Пищевая фольга — для запекания мяса или рыбы, рыболовная сеть — для рыбалки, гайки — для ремонта или строительства. Однако война меняет эту логику. В военной среде предмет оценивают не столько по тому, для чего его создали, сколько по тому, что еще с его помощью можно сделать. Так обычные бытовые вещи получают новое назначение — от инженерного обустройства до использования в военных разработках.

Гайки, шурупы и винты для военных разработок

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной отмечает, что примеров использования обычных бытовых вещей в армии на самом деле очень много.

Это и обычные гайки, шурупы, винты, различные металлические конструкции, которые могут использоваться для оборудования позиций, инженерных сооружений или в различных военных разработках. Интересный пример — рыболовные сети. Некоторые страны Северной Европы передают Украине использованные рыболовные сети, которые уже утратили для них свою актуальность. В Украине они могут получить совершенно иное применение — в частности, для инженерной защиты и маскировки

— рассказал он.

По его словам, если посмотреть шире, то даже гражданские радиоуправляемые модели в свое время использовались для военных задач.

До появления больших наземных роботизированных комплексов существовали значительно более простые механизмы, фактически небольшие машины на дистанционном управлении, которые позволяли выполнять определенные задачи без непосредственного присутствия человека. Сегодня же наземные роботизированные системы уже могут использоваться для эвакуации, подвоза оборудования и выполнения других задач

— объясняет Антон Земляной.

Аккумуляторы, батарейки и мелкая электроника в армии

Список обычных вещей, которые используют в военных технологиях, не ограничивается гайками, шурупами и винтами. Особенно много примеров использования обычных вещей в армии связано с электроникой.

На это обращает внимание военный эксперт Михаил Жирохов.

Большинство электроники, которая поставляется, например, из Китая, фактически имеет двойное назначение. Можем говорить об аккумуляторах, батарейках — это, пожалуй, самый очевидный пример. Также о мелкой электронике, которую можно приобрести в обычных магазинах, в частности в "Авроре", и которая потенциально может использоваться в военных целях. Но здесь важно понимать, что масштабы совсем другие. Если мы говорим о серийном производстве военной техники, то обычные бытовые товары не могут полностью заменить специализированные компоненты

— отметил Михаил Жирохов.

То есть речь не о том, что военная промышленность может просто заменить все специализированные детали товарами из ближайшего магазина. Речь идет о том, что доступные гражданские компоненты могут закрывать отдельные потребности там, где специализированное решение сложнее, дороже или недоступно в нужном количестве.

Как использовать фольгу в армии

Однако иногда речь идет не только о поиске доступной детали для ремонта или обустройства позиций, но и о военных испытаниях.

Иногда такая адаптация может выглядеть особенно неожиданно. Эксперт оборонной промышленности, руководитель компании — производителя вооружения Анатолий Храпчинский рассказывает, что для тестирования воздушных целей используют обычную фольгу.

Для тестирования воздушных целей, например, и для увеличения эффективной площади рассеяния на своих радарах я использую пищевую фольгу или металлические тарелки, чтобы прикрепить их к дрону. Соответственно, увеличивается эффективная площадь рассеяния, и мы можем тестировать работу радаров

— отметил он.

По его словам, быстрая адаптация позволяет решать определенные проблемы.

Если посмотреть, сколько стоит авиационная петля, сертифицированная по всем авиационным стандартам, то её стоимость начинается от 70 фунтов. Поэтому здесь также стоит вопрос адаптации возможностей, которые позволяют нам использовать дешёвые инструменты для создания собственных решений. Например, для крепления антенн мы использовали велосипедные хомуты. То есть для того, чтобы прикрепить антенну, можно использовать обычный велосипедный хомут. Решений на самом деле много. Вопрос в том, чтобы быстро обеспечить средство инструментами, доступными в большом количестве. И это является основной проблемой. Некоторые средства, которые могут быть сертифицированы и проверены, могут быть просто недоступны в большом объёме

— объяснил Анатолий Храпчинский.

Демократизация технологий

Именно здесь становится понятно, почему доступность иногда не менее важна, чем технологичность. Если нужную специализированную деталь сложно быстро найти или заказать в большом количестве, инженер начинает искать альтернативу среди того, что уже есть на рынке. И в этом смысле обычный магазин строительных материалов, автомобильных аксессуаров или товаров для дома может оказаться своеобразным «каталогом» потенциальных инженерных решений.

Если говорить о том, что мы потенциально можем найти в обычном магазине вроде «Эпицентра», то здесь важно понимать, что происходит демократизация технологий. Когда-то для того, чтобы рассчитать баллистику ракеты или вывести спутник на орбиту, нужны были мощные компьютеры, которые имелись лишь у отдельных государственных предприятий, государственных структур или крупных компаний. То же самое сейчас происходит со многими технологиями. У нас FPV-дрон сначала появился исключительно как средство для развлечений, воздушных гонок. Но мы сделали из него носитель, средство поражения, и соответственно это стало оружием. Поэтому многие вещи, которые мы видим в быту, могут получать совершенно иное применение. От обычной петли до велосипедного хомута для крепления антенны

— объяснил Анатолий Храпчинский.

Эксперт Антон Земляной добавил, что фактически любой гражданский товар, который можно приобрести в обычном магазине или на маркетплейсе, потенциально может найти какое-то военное применение. Однако это не означает, что любая такая вещь автоматически становится военной технологией.

Война заставляет искать нестандартные решения из того, что доступно. Если мы зайдём с вами в условный «Эпицентр», там можно увидеть огромное количество вещей, которые могут быть полезны военным. Это провода, инструменты, различные материалы для обустройства позиций, средства для строительства укреплений. Но важно понимать: такие решения часто появляются не от хорошей жизни. Это в определённой степени вынужденное «кустарное» или, если сказать мягче, нестандартное производство, которое позволяет закрывать конкретные локальные потребности. При этом я бы не относился к такому подходу исключительно негативно. Если какая-то простая гражданская деталь позволяет решить конкретную военную задачу, она может быть вполне эффективным решением. Особенно если это дёшево, доступно и не требует сложной логистики

— подчеркнул он.

Путь от бытовой вещи до военного решения может быть коротким: увидеть свойство, найти новое применение, проверить, работает ли оно, и масштабировать, если решение оказалось эффективным. Именно способность быстро проходить этот путь становится важным преимуществом в войне.

Война заставляет использовать то, что есть под рукой, комбинировать гражданские технологии и материалы и искать максимально простые решения для конкретных военных потребностей. И именно в этом в определённой степени проявляется фантазия украинских инженеров и разработчиков

— добавил Антон Земляной.

Гайки, фольга и рыболовные сети сами по себе не являются военными технологиями. Но в руках инженеров они могут получать новое назначение и становиться частью решения, особенно когда важны скорость, доступность и возможность выполнить конкретную задачу.

российские ракеты и БПЛА получают компоненты от предприятий без санкций: ГУР назвало компании15.09.26, 11:07 • 5156 просмотров

Евгений Царенко

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