Швеція підписала угоду з Францією на постачання військових кораблів для посилення оборони
Київ • УНН
Швеція підписала з Naval Group контракт на чотири фрегати вартістю 4 млрд доларів. Перший корабель планують передати у 2030 році.
Швеція та Франція підписали угоду на постачання чотирьох військових кораблів для посилення оборони скандинавської країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Швеція підписала контракт на поставку чотирьох фрегатів компанії Naval Group", - пише видання.
Як зазначається, що Швеція, яка відносно нещодавно стала членом НАТО, поспішає нарощувати свою військову міць після того, як вторгнення росії в Україну у 2022 році змусило країну відмовитися від своєї давньої політики нейтралітету.
У цілому європейські уряди збільшили видатки на оборону у відповідь на тиск з боку президента США Дональда Трампа та зростаючі сумніви щодо можливості розраховувати на підтримку США.
"Франція та Швеція в Європейському Союзі та в НАТО демонструють, що європейський суверенітет будується спільними зусиллями", - сказав президент Франції Макрон.
У травні Швеція заявила, що замовить кораблі у французької компанії в рамках угоди на суму 4 млрд доларів, що дозволить потроїти її потенціал протиповітряної оборони.
Очікується, що перший із чотирьох нових фрегатів, які стануть найбільшими кораблями шведського флоту, буде поставлений у 2030 році.
Нагадаємо
Франція готова розглянути співпрацю зі Швецією у розробці винищувача наступного покоління після провалу спільного авіаційного проєкту з Німеччиною та Іспанією.