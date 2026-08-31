Швеция подписала соглашение с Францией о поставке военных кораблей для усиления обороны

$44.550.0151.880.02
ukenru
16:43 • 10420 просмотра
Последствия атаки на распределительный центр сети "Аврора" — фоторепортажPhoto
15:54 • 13357 просмотра
Зеленский провёл "хороший разговор" с Уиткоффом и Кушнером, говорили об определении даты визита в Украину
13:35 • 20245 просмотра
В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены
13:11 • 20646 просмотра
Продолжительные воздушные тревоги: правительство готовит новые правила для транспорта, бизнеса и комендантского часа
Эксклюзив
12:59 • 19857 просмотра
В Раде рассматривают голосование "через приложение" в укрытии во время тревог
12:48 • 25995 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы
31 августа, 11:20 • 17714 просмотра
Тим Кук покидает должность CEO Apple: что изменилось за 15 лет и кто его заменитPhoto
31 августа, 10:22 • 17918 просмотра
В Киевской области после утреннего удара рф тушат пожары на складах - в ГСЧС показали, что сейчас на местеPhoto
31 августа, 09:37 • 15974 просмотра
В Киеве школы на фоне затяжных тревог начнут учебный год в смешанном формате
31 августа, 09:28 • 16610 просмотра
После наводнения в Непале до сих пор разыскивают 56 пропавших украинцев - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1м/с
62%
749мм
Популярные новости
"Они меня повесят": путин боится за свою жизнь и планирует отправить на пушечное мясо еще 300-400 тысяч россиян - СМИ31 августа, 08:44 • 20505 просмотра
Силы обороны поразили РЛС, командную машину С-400 и склады оккупантов - Генштаб31 августа, 09:21 • 2954 просмотра
Резко возросло число пропавших без вести после наводнения в Непале, погибло более 900 человекVideo31 августа, 10:04 • 5598 просмотра
В рф зафиксировали атаку дронов на Wildberries в екатеринбургеVideo31 августа, 10:38 • 4346 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 29041 просмотра
публикации
После тревоги или обстрелов не стоит начинать утро в школе с контрольной — в МОН подготовили рекомендации для педагогов18:14 • 704 просмотра
Новолуние в сентябре: когда наступит новолуние, приметы и популярные ритуалы12:48 • 25990 просмотра
Реабилитация и поддержка ребёнка в первые годы жизни: какие услуги можно получить бесплатноPhoto31 августа, 12:27 • 29322 просмотра
Пять человек обратились в Минздрав с жалобами на частную клинику Odrex
Эксклюзив
31 августа, 09:11 • 30714 просмотра
БЭБ не смогло объяснить, почему считает авиализинг роялти, и прикрылось тайной следствия
Эксклюзив
31 августа, 08:37 • 31260 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Юрий Игнат
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Долли Партон похоронили рядом с мужем на частной церемонии в Нэшвилле31 августа, 00:06 • 30386 просмотра
Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в КалифорнииPhoto30 августа, 22:06 • 30430 просмотра
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 53900 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 52913 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 70467 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Нефть марки Brent

Швеция подписала соглашение с Францией о поставке военных кораблей для усиления обороны

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Швеция подписала с Naval Group контракт на четыре фрегата стоимостью 4 млрд долларов. Первый корабль планируют передать в 2030 году.

Швеция подписала соглашение с Францией о поставке военных кораблей для усиления обороны

Швеция и Франция подписали соглашение о поставке четырех военных кораблей для усиления обороны скандинавской страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

"Швеция подписала контракт на поставку четырех фрегатов с компанией Naval Group", — пишет издание. 

Как отмечается, Швеция, которая относительно недавно стала членом НАТО, спешит наращивать свою военную мощь после того, как вторжение России в Украину в 2022 году заставило страну отказаться от своей давней политики нейтралитета.

В целом европейские правительства увеличили расходы на оборону в ответ на давление со стороны президента США Дональда Трампа и растущие сомнения относительно возможности рассчитывать на поддержку США.

"Франция и Швеция в Европейском Союзе и в НАТО демонстрируют, что европейский суверенитет строится совместными усилиями", — сказал президент Франции Макрон. 

В мае Швеция заявила, что закажет корабли у французской компании в рамках соглашения на сумму 4 млрд долларов, что позволит утроить ее потенциал противовоздушной обороны.

Ожидается, что первый из четырех новых фрегатов, которые станут крупнейшими кораблями шведского флота, будет поставлен в 2030 году.

Напомним 

Франция готова рассмотреть сотрудничество со Швецией в разработке истребителя следующего поколения после провала совместного авиационного проекта с Германией и Испанией.  

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Швеция
Испания
Германия
Украина