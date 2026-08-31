Швеция подписала соглашение с Францией о поставке военных кораблей для усиления обороны

Швеция и Франция подписали соглашение о поставке четырех военных кораблей для усиления обороны скандинавской страны. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Швеция подписала контракт на поставку четырех фрегатов с компанией Naval Group", — пишет издание.

Как отмечается, Швеция, которая относительно недавно стала членом НАТО, спешит наращивать свою военную мощь после того, как вторжение России в Украину в 2022 году заставило страну отказаться от своей давней политики нейтралитета.

В целом европейские правительства увеличили расходы на оборону в ответ на давление со стороны президента США Дональда Трампа и растущие сомнения относительно возможности рассчитывать на поддержку США.

"Франция и Швеция в Европейском Союзе и в НАТО демонстрируют, что европейский суверенитет строится совместными усилиями", — сказал президент Франции Макрон.

В мае Швеция заявила, что закажет корабли у французской компании в рамках соглашения на сумму 4 млрд долларов, что позволит утроить ее потенциал противовоздушной обороны.

Ожидается, что первый из четырех новых фрегатов, которые станут крупнейшими кораблями шведского флота, будет поставлен в 2030 году.

Напомним

Франция готова рассмотреть сотрудничество со Швецией в разработке истребителя следующего поколения после провала совместного авиационного проекта с Германией и Испанией.