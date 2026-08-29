Франція запропонувала Швеції співпрацю у створенні винищувача нового покоління

"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині

На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи

АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні

У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео

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ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire Point

МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково

рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро

Кількість жертв повені в Непалі зросла до 489