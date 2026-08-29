Франція запропонувала Швеції співпрацю у створенні винищувача нового покоління
Київ • УНН
Після провалу проєкту FCAS Париж запропонував Стокгольму співпрацю у створенні нового винищувача та виробництві двигунів. Офіційної угоди наразі немає.
Франція готова розглянути співпрацю зі Швецією у розробці винищувача наступного покоління після провалу спільного авіаційного проєкту з Німеччиною та Іспанією. Про це повідомляє Politico з посиланням на представника Єлисейського палацу, пише УНН.
Деталі
За словами французького чиновника, Париж і Стокгольм мають схожі вимоги до майбутніх бойових літаків. Одним із напрямків співпраці може стати виробництво авіаційних двигунів, у якому Франція має власні потужності.
Boeing отримав від Пентагону рамковий контракт на програму F-15 вартістю до $131,2 млрд26.08.26, 05:16 • 4819 переглядiв
Заява пролунала напередодні запланованого на понеділок візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Швеції. Водночас чиновник наголосив, що офіційних домовленостей про спільну розробку винищувача наразі немає.
Париж шукає партнерів після провалу FCAS
Пропозиція з'явилася після припинення проєкту Future Combat Air System (FCAS), у межах якого Франція, Німеччина та Іспанія планували створити винищувач нового покоління. Програма зіткнулася з розбіжностями між французькою Dassault Aviation та німецькою Airbus Defence and Space.
Німеччина також раніше звернулася до Швеції щодо можливої співпраці. Шведська Saab виробляє винищувачі Gripen, тоді як французька Dassault – Rafale, двигуни для яких виготовляє французька Safran.
Очікується, що Швеція визначиться з подальшим розвитком своєї програми бойової авіації до вересня 2027 року.
Gripen для України: Сибіга заявив про підготовку винищувачів до захисту неба24.08.26, 13:29 • 4166 переглядiв