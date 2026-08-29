Франция предложила Швеции сотрудничество в создании истребителя нового поколения

Франция готова рассмотреть сотрудничество со Швецией в разработке истребителя следующего поколения после провала совместного авиационного проекта с Германией и Испанией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя Елисейского дворца, пишет УНН.

Детали

По словам французского чиновника, Париж и Стокгольм имеют схожие требования к будущим боевым самолетам. Одним из направлений сотрудничества может стать производство авиационных двигателей, в котором Франция располагает собственными мощностями.

Boeing получил от Пентагона рамочный контракт на программу F-15 стоимостью до $131,2 млрд

Заявление прозвучало накануне запланированного на понедельник визита президента Франции Эммануэля Макрона в Швецию. Вместе с тем чиновник подчеркнул, что официальных договоренностей о совместной разработке истребителя пока нет.

Париж ищет партнеров после провала FCAS

Предложение появилось после прекращения проекта Future Combat Air System (FCAS), в рамках которого Франция, Германия и Испания планировали создать истребитель нового поколения. Программа столкнулась с разногласиями между французской Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space.

Германия также ранее обратилась к Швеции по поводу возможного сотрудничества. Шведская Saab производит истребители Gripen, тогда как французская Dassault — Rafale, двигатели для которых производит французская Safran.

Ожидается, что Швеция определится с дальнейшим развитием своей программы боевой авиации до сентября 2027 года.

Gripen для Украины: Сибига заявил о подготовке истребителей к защите неба