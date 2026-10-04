Японія розглядає передачу Україні ракет для Patriot, але є важливий нюанс

Японія розглядає можливість передачі Україні зенітних ракет для систем Patriot, однак поки невідомо, про який саме тип боєприпасів йдеться. Замість сучасних PAC-3 MSE Київ може отримати старіші PAC-3 CRI, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Про можливість передачі ракет заявив колишній міністр оборони Японії та депутат парламенту Іцунорі Онодера. Головною перешкодою залишаються обмеження японського законодавства щодо експорту озброєнь, які останніми роками поступово послаблюють.

Японія має 24 вогневі підрозділи Patriot та є одним із найбільших експлуатантів цих комплексів у світі. Крім того, країна локалізувала виробництво сучасних ракет PAC-3 MSE.

Які ракети може отримати Україна

На озброєнні Японії перебувають PAC-3 MSE, старіші PAC-3 CRI та PAC-2 GEM. У Defense Express припускають, що Токіо може передати Україні саме PAC-3 CRI, залишивши новіші PAC-3 MSE для власних потреб.

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PAC-3 CRI призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Новіші PAC-3 MSE мають кращу маневреність та приблизно на 50% більшу дальність польоту завдяки модернізованому двигуну.

PAC-2 GEM також залишаються на японських складах. Вони менш ефективні проти балістики, але можуть використовуватися проти літаків та крилатих ракет.

Які саме ракети Японія зрештою погодиться передати Україні та коли це може статися, наразі невідомо. Для постачання Токіо також необхідно врегулювати законодавчі обмеження на експорт зброї.

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