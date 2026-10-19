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Суд Іспанії дозволив експрезиденту Каталонії Пучдемону повернутися до країни без загрози арешту

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Верховний суд Іспанії залишив чинним скасування ордера на арешт Карлеса Пучдемона. Це відкриває йому шлях до повернення.

Суд Іспанії дозволив експрезиденту Каталонії Пучдемону повернутися до країни без загрози арешту

Верховний суд Іспанії залишив у силі рішення про скасування ордера на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона, який перебуває у вигнанні майже десять років після невдалої спроби домогтися незалежності регіону. Це відкриває йому шлях до повернення в Іспанію. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Рішення суду стосується справи про референдум щодо незалежності Каталонії, який регіональний уряд організував у 2017 році всупереч позиції Мадрида.

Після голосування центральна влада запровадила пряме управління регіоном, а Пучдемон виїхав до Бельгії, де перебуває відтоді. У 2024 році він несподівано з'явився в Барселоні, після чого поліція розпочала його пошуки. Однак йому вдалося втекти до Франції, перш ніж його затримали.

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У 2024 році соціалістичний уряд Іспанії запровадив амністію для десятків каталонських політиків і активістів, причетних до руху за відокремлення регіону. Водночас Верховний суд вирішив, що Пучдемон і кілька його соратників не повинні підпадати під амністію через звинувачення в імовірних фінансових злочинах, пов'язаних з організацією референдуму.

Раніше цього місяця Конституційний суд скасував таке тлумачення. У понеділок Верховний суд також відхилив апеляцію ультраправої партії Vox проти скасування національних ордерів на арешт Пучдемона та його колишніх міністрів Луїса Пуча й Тоні Коміна.

Політична ситуація в Каталонії

Пучдемона обрали депутатом Європейського парламенту у 2019 році, а у 2024 році - парламенту Каталонії. Він очолює правоцентристську партію "Разом за Каталонію" (JxCat).

Попри перебування за кордоном, політик продовжував виступати за незалежність регіону та критикувати демократичні інститути Іспанії.

Коли саме Пучдемон може повернутися до Іспанії, наразі невідомо.

Як зазначає видання, питання незалежності Каталонії нині відійшло на другий план іспанської політики. Основну увагу приділяють житловій кризі та імміграції.

Після виборів 2023 року парламентська підтримка партії Пучдемона відіграла важливу роль у формуванні лівого уряду Іспанії на чолі з Педро Санчесом. Однак у самій Каталонії позиції JxCat слабшають: частину її виборців переманює ультраправа партія "Каталонський альянс", яка також підтримує незалежність регіону.

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Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Карлес Пучдемон
Каталонія
Педро Санчес
Франція
Бельгія
Іспанія