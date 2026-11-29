В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах, по результатам которых правоцентристская Народная партия и ультраправая партия Vox могут получить абсолютное большинство в парламенте. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, опубликованного изданием El Mundo, пишет УНН.

Детали

Согласно опросу, Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо может получить от 131 до 136 депутатских мандатов, а ультраправая партия Vox Сантьяго Абаскаля — от 44 до 48.

По одному из прогнозов, обе политические силы вместе получат 184 места в 350-местном Конгрессе депутатов. Для формирования абсолютного большинства необходимо не менее 176 мандатов.

В то же время Социалистическая партия действующего премьер-министра Педро Санчеса, по данным экзитпола, может рассчитывать на 119–124 депутатских мандата и рискует оказаться в оппозиции.

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Если результаты экзитпола подтвердятся, Народная партия и Vox получат возможность сформировать коалиционное правительство. Такой сценарий может положить конец 8-летнему правлению Санчеса и впервые после завершения диктатуры Франсиско Франко привести ультраправых в состав национального правительства.

Официальные результаты парламентских выборов пока не объявлены.

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