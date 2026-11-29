Испания может изменить политический курс после 8 лет правления социалистов, экзитполы указывают на победу правых
Киев • УНН
Народная партия и Vox могут получить 184 из 350 мест в парламенте Испании. Это способно положить конец 8-летнему правлению социалистов.
В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах, по результатам которых правоцентристская Народная партия и ультраправая партия Vox могут получить абсолютное большинство в парламенте. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, опубликованного изданием El Mundo, пишет УНН.
Детали
Согласно опросу, Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо может получить от 131 до 136 депутатских мандатов, а ультраправая партия Vox Сантьяго Абаскаля — от 44 до 48.
По одному из прогнозов, обе политические силы вместе получат 184 места в 350-местном Конгрессе депутатов. Для формирования абсолютного большинства необходимо не менее 176 мандатов.
В то же время Социалистическая партия действующего премьер-министра Педро Санчеса, по данным экзитпола, может рассчитывать на 119–124 депутатских мандата и рискует оказаться в оппозиции.
Испания на пороге исторической смены власти
Если результаты экзитпола подтвердятся, Народная партия и Vox получат возможность сформировать коалиционное правительство. Такой сценарий может положить конец 8-летнему правлению Санчеса и впервые после завершения диктатуры Франсиско Франко привести ультраправых в состав национального правительства.
Официальные результаты парламентских выборов пока не объявлены.
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