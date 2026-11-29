В Іспанії завершилося голосування на дострокових парламентських виборах, за результатами яких правоцентристська Народна партія та ультраправа партія Vox можуть отримати абсолютну більшість у парламенті. Про це свідчать результати екзит-полу, оприлюдненого виданням El Mundo, пише УНН.

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Згідно з опитуванням, Народна партія Альберто Нуньєса Фейхоо може отримати від 131 до 136 депутатських мандатів, а ультраправа партія Vox Сантьяго Абаскаля – від 44 до 48.

За одним із прогнозів, обидві політичні сили разом отримають 184 місця у 350-місному Конгресі депутатів. Для формування абсолютної більшості необхідно щонайменше 176 мандатів.

Водночас Соціалістична партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса, за даними екзит-полу, може розраховувати на 119–124 депутатські мандати та ризикує опинитися в опозиції.

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Якщо результати екзит-полу підтвердяться, Народна партія та Vox матимуть можливість сформувати коаліційний уряд. Такий сценарій може покласти край 8-річному правлінню Санчеса та вперше після завершення диктатури Франсіско Франко привести ультраправих до складу національного уряду.

Офіційні результати парламентських виборів наразі не оголошені.

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